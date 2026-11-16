الداخلية: إعادة فتح قلم نفوس النبطية أمام المواطنين اعتباراً من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية، "إعادة فتح قلم نفوس النبطية في سرايا النبطية، اعتبارا من اليوم الاثنين الواقع فيه 16/11/2026، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، وبعد عودة أهالي قضاء النبطية في غالبيتهم إلى قراهم".

وأشارت إلى أنه "بات بإمكان المواطنين مراجعة قلم النفوس المذكور لإنجاز معاملاتهم والحصول على المستندات الرسمية المطلوبة".