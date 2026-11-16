رجي من ابو ظبي إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع

اختتم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي زيارته أبوظبي، وانتقل إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع.



وسيكون الوزير رجّي متحدثاً رئيسياً في جلسة عامة رفيعة المستوى بعنوان "منتدى الاتحاد الأوروبي للسلام والأمن"، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير الشؤون الداخلية والأمن في مالطا جلين بيدينجفيلد.