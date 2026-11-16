الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
أخبار لبنان
2026-11-16 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
2
min
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
اتهم رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الحكومة بجرّ البلاد "إلى الأسوأ، لا بل إلى الهاوية"، محذّراً من "مؤامرة تستهدف النقل البري الشرعي وتعزّز النقل اللاقانوني على حسابه".
كلام طليس جاء بعد اجتماع طارئ عقده رؤساء الاتحادات والنقابات والقطاعات المعنية في مقر الاتحاد العمالي العام، بدعوة منه وبرئاسته.
وذكّر طليس بأن القطاع يعيل 54 ألف عائلة، من السيارات السياحية إلى النقل الخارجي والميني باص والشاحنات، وجميعها مركبات عمومية شرعية تسدّد مستحقات الدولة واشتراكات الضمان والضرائب والرسوم والتأمين، فيما لا تبادلها الدولة أي خطوة إيجابية.
وطالب بمعاملة النقل البري الشرعي أسوة بالنقل المشترك، منتقداً تسخير السلطات لخدمة شركة خاصة، في مقابل انتشار التوك توك والسيارات الخصوصية المزوّرة والدراجات النارية.
وكشف أن النيابة العامة تلقّت قبل سنتين دعوى ضد "التطبيقات الوهمية"، وأن القاضية المختصة أصدرت قبل أيام قراراً بإقفالها، متسائلاً: "أين التنفيذ؟".
وشدّد على أن مساعدة السائقين المتّفق عليها مع الحكومة مشروطة بالالتزام بتعرفة وزارة النقل، ولفت إلى أن تعديلات قانون السير المتّفق عليها لم تُنفَّذ.
وأعلن طليس أن المجتمعين قرّروا بالإجماع التحرك والإضراب والتصعيد الأربعاء 25 تشرين الثاني، على أن تُعلَن التفاصيل لاحقاً.
أخبار لبنان
النقل
البري
يقرّر
الإضراب
والتصعيد
الأربعاء
المقبل
احتجاجًا
تنفيذ
الاتفاق
الحكومة
التالي
الرئيس عون التقى المديرة الإدارية للبنك الدولي: لبنان يركز على أولوياته الإصلاحية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد
رجي من ابو ظبي إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-29
"الاتحاد العمالي العام" و"اتحادات النقل البري": تعليق الإضراب يوم غد الأربعاء
آخر الأخبار
2026-09-29
"الاتحاد العمالي العام" و"اتحادات النقل البري": تعليق الإضراب يوم غد الأربعاء
0
أخبار لبنان
2026-09-23
إضراب عام للنقل البري في 30 أيلول... احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر تنفيذ مطالب السائقين
أخبار لبنان
2026-09-23
إضراب عام للنقل البري في 30 أيلول... احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر تنفيذ مطالب السائقين
0
أخبار لبنان
2026-09-23
اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري أعلنت الإضراب الأربعاء.. الأسمر: الامور وصلت الى حد لا يطاق
أخبار لبنان
2026-09-23
اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري أعلنت الإضراب الأربعاء.. الأسمر: الامور وصلت الى حد لا يطاق
0
أخبار لبنان
2026-09-29
الأسمر وطليس أعلنا تعليق إضراب قطاع النقل والاتحادات العمالية بعد وضع المطالب على سكة التنفيذ الحكومي
أخبار لبنان
2026-09-29
الأسمر وطليس أعلنا تعليق إضراب قطاع النقل والاتحادات العمالية بعد وضع المطالب على سكة التنفيذ الحكومي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:36
"ريجي" أنجزت عملية تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب
أخبار لبنان
08:36
"ريجي" أنجزت عملية تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب
0
أخبار لبنان
08:22
سلام أكد امام مجموعة البنك الدولي مواصلة الإصلاحات : لإنجاز دراسة مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي
أخبار لبنان
08:22
سلام أكد امام مجموعة البنك الدولي مواصلة الإصلاحات : لإنجاز دراسة مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي
0
أخبار لبنان
07:44
اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار بيروت... سلام: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة
أخبار لبنان
07:44
اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار بيروت... سلام: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة
0
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-30
رجي نقل تضامن لبنان إلى إسبانيا إثر حادثة القطارين
أخبار لبنان
2026-10-30
رجي نقل تضامن لبنان إلى إسبانيا إثر حادثة القطارين
0
صحة وتغذية
2026-03-02
لضمان الحفاظ على جودة الطعام... إليكم هذه النصائح لاستخدام المقلاة الهوائية بشكل صحيح
صحة وتغذية
2026-03-02
لضمان الحفاظ على جودة الطعام... إليكم هذه النصائح لاستخدام المقلاة الهوائية بشكل صحيح
0
أخبار لبنان
2026-10-13
رئيس التقدمي عرض مع قائدبيه عمل الشرطة القضائية ودورها في حفظ الأمن واستقبل لويس لحود
أخبار لبنان
2026-10-13
رئيس التقدمي عرض مع قائدبيه عمل الشرطة القضائية ودورها في حفظ الأمن واستقبل لويس لحود
0
أخبار لبنان
2026-10-23
سلامة اطّلع من كركلا على تحضيرات عرض "جميل وبثينة" في كانون الأول المقبل
أخبار لبنان
2026-10-23
سلامة اطّلع من كركلا على تحضيرات عرض "جميل وبثينة" في كانون الأول المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:30
تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...
تقارير نشرة الاخبار
07:30
تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...
0
أخبار لبنان
06:17
عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه
أخبار لبنان
06:17
عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه
0
أخبار لبنان
05:14
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
أخبار لبنان
05:14
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:16
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
03:16
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين
0
أخبار دولية
02:35
بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي
أخبار دولية
02:35
بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي
0
آخر الأخبار
02:08
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري
آخر الأخبار
02:08
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري
0
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
2
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
3
أخبار لبنان
05:34
والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان
أخبار لبنان
05:34
والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان
4
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
6
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
7
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
8
خبر عاجل
03:32
معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام
خبر عاجل
03:32
معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More