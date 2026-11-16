قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة

اتهم رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الحكومة بجرّ البلاد "إلى الأسوأ، لا بل إلى الهاوية"، محذّراً من "مؤامرة تستهدف النقل البري الشرعي وتعزّز النقل اللاقانوني على حسابه".



كلام طليس جاء بعد اجتماع طارئ عقده رؤساء الاتحادات والنقابات والقطاعات المعنية في مقر الاتحاد العمالي العام، بدعوة منه وبرئاسته.



وذكّر طليس بأن القطاع يعيل 54 ألف عائلة، من السيارات السياحية إلى النقل الخارجي والميني باص والشاحنات، وجميعها مركبات عمومية شرعية تسدّد مستحقات الدولة واشتراكات الضمان والضرائب والرسوم والتأمين، فيما لا تبادلها الدولة أي خطوة إيجابية.



وطالب بمعاملة النقل البري الشرعي أسوة بالنقل المشترك، منتقداً تسخير السلطات لخدمة شركة خاصة، في مقابل انتشار التوك توك والسيارات الخصوصية المزوّرة والدراجات النارية.



وكشف أن النيابة العامة تلقّت قبل سنتين دعوى ضد "التطبيقات الوهمية"، وأن القاضية المختصة أصدرت قبل أيام قراراً بإقفالها، متسائلاً: "أين التنفيذ؟".



وشدّد على أن مساعدة السائقين المتّفق عليها مع الحكومة مشروطة بالالتزام بتعرفة وزارة النقل، ولفت إلى أن تعديلات قانون السير المتّفق عليها لم تُنفَّذ.



وأعلن طليس أن المجتمعين قرّروا بالإجماع التحرك والإضراب والتصعيد الأربعاء 25 تشرين الثاني، على أن تُعلَن التفاصيل لاحقاً.