الرئيس عون التقى المديرة الإدارية للبنك الدولي: لبنان يركز على أولوياته الإصلاحية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد

أكدت المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي أنها تتابع الملف اللبناني منذ العام 2000، ولم تشهد خلال هذه الفترة مستوى مماثلاً من الالتزام والإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات كما هو اليوم.



كلام بيردي جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لها في قصر بعبدا، على رأس وفد ضم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون والمديرة الإقليمية داليا خليفة.



وكشفت بيردي أن محفظة مشاريع البنك في لبنان تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، وأن العمل جارٍ على إعداد إطار شراكة قطرية جديد. وربطت توسيع تدخلات المجموعة بالتقدم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الاختلالات في رأس المال، كاشفة عن دراسة تسهيلات ائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعن نية الوفد زيارة الجنوب للاطلاع على الأضرار.



بدوره، شدد عون على أن لبنان يعالج تراكمات عقود من سوء الإدارة والفساد، وأن هذا المسار "لا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها"، لافتاً إلى الانتكاسة التي فرضتها الحرب.



وربط عون بين الأمن والاقتصاد كركيزتين متلازمتين، مبرزاً دور القطاع الخاص وتحويلات المغتربين، ودعا إلى استعادة دور لبنان بوابةً بين الشرق والغرب عبر مشاريع الربط الإقليمي في الطاقة والنقل والتجارة، وإلى تسريع التحول الرقمي للحد من البيروقراطية والفساد.



