والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان

أعلن المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز أنه كان من المهم أن نستمع إلى الطروحات بشأن مستقبل الإطار الثلاثي التاريخي.



وقال والتز من عين التينة: "أنا واثق بأنه سيؤدي إلى مستقبل مشرق وسأنقل كل ما استمعت إليه إلى واشنطن ومجلس الأمن".



وأضاف: "نأمل ان يسلم حزب الله سلاحه طوعاً ولا يوجد دولة بداخلها جيشان".



لفت الى ان "هناك دعما لمسار السلام ويجب المضي قدمًا فيه ونأمل أن يستمرّ القرار 1701 مع بعض التعديلات و"اليونيفيل" كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر".



وقال: "لدينا الكثير من المناقشات حول "اليونيفيل" وارتأى ترامب وروبيو أن آتيَ إلى لبنان وزرتُ الناقورة لرؤية ما يحصل على الأرض".



وأمل بان يسلم حزب الله سلاحه طوعاً ، مشددا على انه لا يوجد دولة بداخلها جيشين.



وأضاف: "أقدّر جهد كلّ عسكريّ لبنانيّ ونتطلّع لمساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية".



