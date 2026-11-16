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فرعية اللجان المشتركة تقرر تنظيم مهنة الكيميائيين قبل درس مشروع قانون إنشاء نقابة إلزامية لهم

أخبار لبنان
2026-11-16 | 05:35
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فرعية اللجان المشتركة تقرر تنظيم مهنة الكيميائيين قبل درس مشروع قانون إنشاء نقابة إلزامية لهم
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فرعية اللجان المشتركة تقرر تنظيم مهنة الكيميائيين قبل درس مشروع قانون إنشاء نقابة إلزامية لهم

قررت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المباشرة بالعمل على تنظيم مهنة الكيميائي، قبل درس مشروع قانون إنشاء نقابة مهنية إلزامية للكيميائيين المجازين في لبنان.

القرار صدر عن جلسة عقدتها اللجنة عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب أشرف بيضون، نجاة عون، بلال عبدالله وغادة أيوب.

وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6092 الرامي إلى "إنشاء نقابة مهنية إلزامية للكيميائيين المجازين في لبنان".

وحضر الجلسة المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضية هالة المولى، المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، رئيس قسم النقابات في وزارة العمل ماهر الغول، مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة الدكتور محمد أبو زيد، المدير العام للمجلس اللبناني للاعتماد رشيد مبارك، وممثلة مؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة روزي الحاج، وممثلة مصلحة الأبحاث الزراعية الدكتورة رولا سعد، وممثل نقابتي المهندسين في بيروت والشمال المهندس حسن جواد، ونقيب الكيميائيين الدكتور جهاد عبود.

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