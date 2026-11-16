بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة حول التسوية المتعلقة بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نجاح المساعي التي قادتها في رعاية حوار بين الطرفين المعنيين بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية، والتي أفضت إلى اتفاق تسووي يضع حداً لحالة الانقسام.



وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن الاتفاق يفتح الطريق أمام إعادة تكوين اللجنة الأولمبية وفق أسس ديموقراطية وشفافة، استناداً إلى المراسيم المرعية الإجراء وإلى شرعة اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعيد الاعتبار إلى وحدة اللجنة ويعزز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.



وشددت على أن شعارها كان ولا يزال النزاهة الرياضية، وأن دورها لم يكن يوماً الانحياز إلى طرف ضد آخر أو التدخل في استقلالية الحركة الأولمبية، بل الحؤول دون تحوّل الخلافات الإدارية إلى أزمة تطال سمعة لبنان في المحافل الدولية.



وكشفت أن الأزمة تعود جذورها إلى العام 2022، وأنها سعت منذ شباط 2025 إلى معالجتها عبر محاولات ووساطات متكررة، قبل أن تتكلل الجهود بالتوافق الحالي في إطار الوساطة القطرية التي أطلقتها قبل نحو شهرين.



وتوجهت بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرعايته الجهود التوافقية، وإلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.



واكدت أن صمتها عن "قراءات إعلامية غير دقيقة" كان تغليباً للمصلحة العامة، وأنها تحتفظ بحقها في تفنيد ما أثير من ادعاءات في الوقت المناسب.



