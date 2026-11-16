عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين السلطة والوفد المفاوض إلى "العودة عن غيّهم وخطاياهم"، معتبراً أن "المصالحة مع الأهل والشعب وتحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج هو الحل".



كلام عز الدين جاء خلال تشييع "حزب الله" الشهيد رضا حسن قدوح في بلدة صريفا، بمسيرة حاشدة شارك فيها النائب حسين جشي وأعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى، وتقدّمتها فرق كشافة الإمام المهدي وسيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى الغندورية حيث ووري الجثمان بعد صلاة الشيخ حسين رمضان.



وشدد عز الدين على أن المقاومة نقلت الراية من جيل إلى جيل، وأنها ردعت العدو 23 عاماً بين 2000 و2023، مؤكداً أن خيارها يبقى "الأقل كلفة والأجدى"، وأن لبنان من دونها يصبح "في مهبّ الريح".



وهاجم مسار التفاوض، معتبراً أن ذهاب السلطة إلى المفاوضات المباشرة في 2026 شكّل "مساراً وهمياً" منح العدو الشرعية مجاناً وأتاح له التدمير والتوسع والاحتلال، على غرار ما فعله خلال 15 شهراً بعد وقف إطلاق النار في 2024 وسط صمت السلطة.



ورأى أن ما ذهبت إليه السلطة "لن يجعلنا نتراجع ولا نستكين"، مستحضراً تجربة المفاوضات الفلسطينية و"سرابها".