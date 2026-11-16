جنبلاط يبحث مع أمينة محمد الترتيبات المستقبلية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"

الترتيبات المستقبلية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل حضرت أيضًا في مباحثات بين نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وركّز البحث على بعد التطورات على الساحة اللبنانية.

وكانت محمد أكّدت في مواقف لها ضرورةَ بقاء القرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيبات في الجنوب في المرحلة المقبلة.