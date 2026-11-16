سلام استقبل السفير والتز ودعا الى تفعيل الإطار الثلاثي:لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن والتمسك بالقرار 1701

شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، متمسكاً بالقرار 1701 مرجعيةً أساسية للترتيبات الدولية هناك.



وأوضح سلام خلال استقباله المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أن الحضور الدولي المطلوب يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله.



وطالب بترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، عبر جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.



ورأى أن للدور الأميركي أهمية حاسمة في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.



وتناول اللقاء الأوضاع في الجنوب وسبل تفعيل الإطار الثلاثي.