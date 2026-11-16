الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
سلام استقبل السفير والتز ودعا الى تفعيل الإطار الثلاثي:لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن والتمسك بالقرار 1701
أخبار لبنان
2026-11-16 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام استقبل السفير والتز ودعا الى تفعيل الإطار الثلاثي:لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن والتمسك بالقرار 1701
شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، متمسكاً بالقرار 1701 مرجعيةً أساسية للترتيبات الدولية هناك.
وأوضح سلام خلال استقباله المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أن الحضور الدولي المطلوب يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله.
وطالب بترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، عبر جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.
ورأى أن للدور الأميركي أهمية حاسمة في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.
وتناول اللقاء الأوضاع في الجنوب وسبل تفعيل الإطار الثلاثي.
أخبار لبنان
استقبل
السفير
والتز
تفعيل
الإطار
الثلاثي:لاستمرار
الحضور
الدولي
الجنوب
بتفويض
الأمن
والتمسك
بالقرار
التالي
الوزير نصار بحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع الدعم التنموي والاستجابة للأزمات في لبنان
الأمن العام أعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي وقريباً في دبي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-14
سلام استقبل نائبة غوتيريش: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب
أخبار لبنان
2026-11-14
سلام استقبل نائبة غوتيريش: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب
0
خبر عاجل
2026-09-29
مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة اللبنانية حضره السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزف كاتلر
خبر عاجل
2026-09-29
مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة اللبنانية حضره السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزف كاتلر
0
آخر الأخبار
2026-10-07
المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: في الإطار الثلاثي كان يمكن للبنان التأكيد على القرار 1701 واتفاقية الهدنة ومرجعية اتفاق الطائف
آخر الأخبار
2026-10-07
المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: في الإطار الثلاثي كان يمكن للبنان التأكيد على القرار 1701 واتفاقية الهدنة ومرجعية اتفاق الطائف
0
أخبار لبنان
2026-11-15
هاشم: التمسك بـ"اليونيفيل" ضرورة لتفادي الفراغ في تنفيذ القرار 1701
أخبار لبنان
2026-11-15
هاشم: التمسك بـ"اليونيفيل" ضرورة لتفادي الفراغ في تنفيذ القرار 1701
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:36
"ريجي" أنجزت عملية تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب
أخبار لبنان
08:36
"ريجي" أنجزت عملية تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب
0
أخبار لبنان
08:22
سلام أكد امام مجموعة البنك الدولي مواصلة الإصلاحات : لإنجاز دراسة مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي
أخبار لبنان
08:22
سلام أكد امام مجموعة البنك الدولي مواصلة الإصلاحات : لإنجاز دراسة مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي
0
أخبار لبنان
07:44
اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار بيروت... سلام: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة
أخبار لبنان
07:44
اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار بيروت... سلام: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة
0
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-30
رجي نقل تضامن لبنان إلى إسبانيا إثر حادثة القطارين
أخبار لبنان
2026-10-30
رجي نقل تضامن لبنان إلى إسبانيا إثر حادثة القطارين
0
صحة وتغذية
2026-03-02
لضمان الحفاظ على جودة الطعام... إليكم هذه النصائح لاستخدام المقلاة الهوائية بشكل صحيح
صحة وتغذية
2026-03-02
لضمان الحفاظ على جودة الطعام... إليكم هذه النصائح لاستخدام المقلاة الهوائية بشكل صحيح
0
أخبار لبنان
2026-10-13
رئيس التقدمي عرض مع قائدبيه عمل الشرطة القضائية ودورها في حفظ الأمن واستقبل لويس لحود
أخبار لبنان
2026-10-13
رئيس التقدمي عرض مع قائدبيه عمل الشرطة القضائية ودورها في حفظ الأمن واستقبل لويس لحود
0
أخبار لبنان
2026-10-23
سلامة اطّلع من كركلا على تحضيرات عرض "جميل وبثينة" في كانون الأول المقبل
أخبار لبنان
2026-10-23
سلامة اطّلع من كركلا على تحضيرات عرض "جميل وبثينة" في كانون الأول المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:30
تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...
تقارير نشرة الاخبار
07:30
تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...
0
أخبار لبنان
06:17
عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه
أخبار لبنان
06:17
عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه
0
أخبار لبنان
05:14
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
أخبار لبنان
05:14
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:16
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
03:16
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين
0
أخبار دولية
02:35
بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي
أخبار دولية
02:35
بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي
0
آخر الأخبار
02:08
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري
آخر الأخبار
02:08
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري
0
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
2
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
3
أخبار لبنان
05:34
والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان
أخبار لبنان
05:34
والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان
4
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
6
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
7
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
8
خبر عاجل
03:32
معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام
خبر عاجل
03:32
معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More