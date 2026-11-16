الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام استقبل السفير والتز ودعا الى تفعيل الإطار الثلاثي:لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن والتمسك بالقرار 1701

أخبار لبنان
2026-11-16 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام استقبل السفير والتز ودعا الى تفعيل الإطار الثلاثي:لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن والتمسك بالقرار 1701
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام استقبل السفير والتز ودعا الى تفعيل الإطار الثلاثي:لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن والتمسك بالقرار 1701

شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، متمسكاً بالقرار 1701 مرجعيةً أساسية للترتيبات الدولية هناك.

وأوضح سلام خلال استقباله المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أن الحضور الدولي المطلوب يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله.

وطالب بترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، عبر جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.

ورأى أن للدور الأميركي أهمية حاسمة في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.

وتناول اللقاء الأوضاع في الجنوب وسبل تفعيل الإطار الثلاثي.

أخبار لبنان

استقبل

السفير

والتز

تفعيل

الإطار

الثلاثي:لاستمرار

الحضور

الدولي

الجنوب

بتفويض

الأمن

والتمسك

بالقرار

LBCI التالي
الوزير نصار بحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع الدعم التنموي والاستجابة للأزمات في لبنان
الأمن العام أعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي وقريباً في دبي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-11-14

سلام استقبل نائبة غوتيريش: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
2026-09-29

مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة اللبنانية حضره السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزف كاتلر

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-07

المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: في الإطار الثلاثي كان يمكن للبنان التأكيد على القرار 1701 واتفاقية الهدنة ومرجعية اتفاق الطائف

LBCI
أخبار لبنان
2026-11-15

هاشم: التمسك بـ"اليونيفيل" ضرورة لتفادي الفراغ في تنفيذ القرار 1701

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:36

"ريجي" أنجزت عملية تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
08:22

سلام أكد امام مجموعة البنك الدولي مواصلة الإصلاحات : لإنجاز دراسة مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي

LBCI
أخبار لبنان
07:44

اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار بيروت... سلام: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة

LBCI
أمن وقضاء
07:37

مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-30

رجي نقل تضامن لبنان إلى إسبانيا إثر حادثة القطارين

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-02

لضمان الحفاظ على جودة الطعام... إليكم هذه النصائح لاستخدام المقلاة الهوائية بشكل صحيح

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-13

رئيس التقدمي عرض مع قائدبيه عمل الشرطة القضائية ودورها في حفظ الأمن واستقبل لويس لحود

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-23

سلامة اطّلع من كركلا على تحضيرات عرض "جميل وبثينة" في كانون الأول المقبل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...

LBCI
أخبار لبنان
06:17

عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه

LBCI
أخبار لبنان
05:14

قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين

LBCI
أخبار دولية
02:35

بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي

LBCI
آخر الأخبار
02:08

وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري

LBCI
رياضة
13:58

هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:19

جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 16-11-2026

LBCI
أخبار لبنان
05:34

والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان

LBCI
أمن وقضاء
11:19

ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع

LBCI
خبر عاجل
11:13

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع

LBCI
خبر عاجل
03:32

معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More