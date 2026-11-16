تسوية أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية: اتفاق على لجنة موحّدة يطوي صفحة الانقسام

علمت الـLBCI من مصدر رفيع المستوى أنّ تسوية أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية أُنجزت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد وساطة تخلّلتها مفاوضات استمرّت أكثر من شهر.



وبحسب المصدر، توصّل الطرفان إلى اتفاق يمهّد لانتخاب لجنة أولمبية لبنانية موحّدة تضمّ معظم الفرقاء، في خطوة تهدف إلى طيّ صفحة الانقسام وتوحيد الجهود، والتأسيس لمرحلة أفضل للرياضة والرياضيين في لبنان.



وفي هذا الإطار، أصدرت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان بيانًا اليوم، أعلنت فيه «صعود الدخان الأبيض»، في إشارة إلى التوصّل إلى حلّ لأزمة الانقسام داخل اللجنة الأولمبية.