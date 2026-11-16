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بري استقبل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ووفد البنك الدولي: إسرائيل لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار

أخبار لبنان
2026-11-16 | 09:36
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بري استقبل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ووفد البنك الدولي: إسرائيل لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار
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بري استقبل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ووفد البنك الدولي: إسرائيل لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايك والتز والوفد المرافق، بحضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة ولا سيما تلك المتصلة بانتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان ومرحلة ما بعد انتهاء هذه الولاية.

وقدم الرئيس بري عرضا مسهبا لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة عام 1949، مرورا بالقرار 425 عام 1978 وصولا إلى القرار 1701 عام 2006. 

وأكد أن "إسرائيل ومنذ إتفاق تشرين الثاني عام 2024 وصولا إلى ما يسمى إتفاق الإطار الثلاثي، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار، بل هي تواصل احتلالها للأراضي اللبنانية، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثمرة لا سيما أشجار الزيتون، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين".

وشدد على أن "استمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان".


بعد اللقاء، قال السفير الأميركي في لبنان: "أود ان أشكر السفير مايكل والتز على زيارته للبنان، وهو أول سفير لدى الأمم المتحدة يزور لبنان، وزيارته مهمة لكي يستطيع معاينة الوضع بنفسه ميدانيا على الأرض ولرؤية ما يحصل في الجنوب ولمعرفة ما سيحصل بعد رحيل قوات اليونيفيل وكيف يمكن مقاربة هذا الموضوع في اميركا".

وأضاف: "صباحا التقينا رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزارء، والأن التقينا الرئيس بري، وطبعا استمعنا منهم الى وجهة نظرهم".

والتز 

من جهته، قال والتز: "أنا سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كما يعلم الكثير منكم لدينا الكثير من النقاشات والمداولات بشأن بعثة الأمم المتحدة الموجودة هنا أي قوات اليونيفيل، وبعثات الأمم المتحدة المختلفة، لأن التفويض الحالي لقوات اليونيفيل سينتهي في 31 كانون الأول، لذلك ارتأينا أنا ووزير الخارجية ماركو روبيو، أنه من المهم للغاية أن آتي إلى هنا وأن أقوم بهذه الزيارة برفقة السفير عيسى، وأن ألتقي الرئيس عون ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ولكن الأهم أيضا أن أذهب للاطلاع على بعثة الأمم المتحدة".

وأضاف: "أنا جندي سابق وأعتقد أن من المهم أن تذهب وترى بنفسك على أرض الواقع، ما الذي يحدث لذلك ذهبنا إلى الناقورة يوم أمس وتوجهنا إليها برا، حتى نتمكن من مشاهدة منطقة الجنوب خلال الطريق، وزرنا جنود الأمم المتحدة، وأنا بالتأكيد أشيد بهم، لقد فقدوا سبعة من عناصرهم هذا العام، ونحن نشكرهم على خدمتهم، وعلى ما يقدمونه في سبيل السلام والاستقرار وسننقل كل ما سمعته هنا إلى واشنطن، وإلى نيويورك، وإلى هذه المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي، بينما نعمل على تحديد ما ستكون عليه الخطوات المقبلة بما يتعلق بدور الأمم المتحدة هنا في لبنان".

وأشار والتز الى أنه "كان من المهم للغاية أيضا الاستماع إلى الخطوات المقبلة في الحوار الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس ترامب والرئيس عون والحكومة الإسرائيلية، إنه أمر تاريخي، وكان بالغ الأهمية، وأعتقد أنه سيؤدي، وأنا واثق من ذلك، إلى مستقبل أفضل للمنطقة ولدينا بعض الأسئلة الأساسية في هذا الشأن، وأعتقد أن النقطة الأخيرة هي أن هذه العملية أي الحوار الثلاثي يحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية".

وقال: "بالطبع، لقد أجرينا انتخاباتنا الخاصة والتي ستعني حدوث تغيير في القيادة داخل مجلس النواب الأميركي، وأنا عضو سابق في الكونغرس، وأفهم هذه العملية كذلك سيكون هناك تغيير في القيادة داخل مجلس الشيوخ، ولكن بحسب ما أسمعه من كل الأطراف المعنية هناك دعم من الحزبين لهذه العملية السلمية للمضي قدما، وكذلك للعمل الكبير الذي يقوم به السفير عيسى وفريقه والسفيرة اللبنانية في واشنطن وفريقها، وسنرى أيضا ما هو الائتلاف الذي سيتشكل نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، من أجل مواصلة دفع هذا المسار إلى الأمام".

وردا على سؤال عن الخيارات الأميركية لمرحلة ما بعد اليونيفيل وموقف لبنان من البديل المقترح، قال والتز: "من وجهة النظر الأميركية لقد عدنا إلى الوراء وراجعنا الوضع، كما تعلمون فإن قوات اليونيفيل موجودة هنا بصيغتها الحالية منذ عشرين عاما وكان القرار 1701 هو الأساس والتفويض الذي استندت إليه هذه المهمة ونحن نتوقع أن يستمر ذلك مع بعض التعديلات بالطبع وبعض التحديثات، ولكن في الوقت نفسه كان عدد الجنود يتراوح بين ثمانية آلاف وأحد عشر ألفا بتكلفة تبلغ نصف مليار دولار سنويا، ونحن نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير وتحديث. وما قامت به هنا هو النظر في بعض القدرات الأساسية، مثل إزالة الألغام، والدعم الإنساني، والدعم البحري، فالسؤال هل ينبغي أن تستمر بعض هذه القدرات الأساسية التي يحتاج إليها الجيش اللبناني، والتي سيحتاج إليها في المستقبل؟ وكيف يمكن أن تستمر؟ وهل ستستمر أصلا؟".

وأضاف: "هناك أيضا مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام، لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب وبالطبع، فإن فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين، كما فعل السفير عيسى هنا. وقد التقيت السفير الفرنسي يوم أمس للاستماع إلى وجهة نظره وسألتقي أيضا نظيري الفرنسي عندما أعود إلى نيويورك، لذلك، فإن المحادثات لا تزال مستمرة. ولكنني اعتقدت أن من المهم للغاية أن أرى بنفسي وعلى أرض الواقع هذه الآليات المختلفة، بينما نستعد للدخول في المفاوضات قريبا".

وردا على سؤال عن الرسالة التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين، قال: "أعتقد أن الرسالة يجب أن تكون عالية وواضحة وهي أن السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية، ومرة أخرى أنا جندي وأقدّر كل جندي لبناني يتقدّم للدفاع عن بلاده ولاستعادة سيادتها وللدفاع عن شعبه، إنها فرصة فريدة في التاريخ للقيام بذلك، هذه هي النقطة الأولى، أما النقطة الثانية فهي انه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان، أنا آمل وأدعو الى أن ينزع حزب الله سلاحه وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعا، أما مشاركتهم في العملية السياسية، فسأترك هذه المسألة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكي يعملوا معهم بشأنها، ولكن الهجمات في المنطقة، والهجمات هنا في لبنان غير مقبولة، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار. ونحن نتطلع إلى المساعدة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكّن من تأمين بلدها بالكامل".

وردا على سؤال عما اذا سيكون هناك بديل لقوات اليونيفيل قبل نهاية هذا العام وهل سيجري إنجاز هذا الأمر، قال: "هذه المفاوضات ستتبلور خلال الشهر المقبل وقبل انتهاء التفويض، لذلك كما تعلمون علينا أن نتوصل إلى توافق في الآراء داخل مجلس الأمن الدولي. هذا بالتأكيد هو هدفنا وأعتقد أنه هدف فرنسا أيضا".

وردا على سؤال عن عزم الولايات المتحدة تقديم اتفاق الاطار إلى مجلس الأمن لاعتماده في قرار رسمي صادر عن الامم المتحدة، قال: "فرنسا هي الجهة التي تتولى صياغة مشروع القرار، أليس كذلك؟ ولكننا سنعمل معها من أجل تضمين عناصر من الحوار الثلاثي في ذلك القرار بكل تأكيد".

واستقبل الرئيس بري أيضا، وفدا من البنك الدولي ضم المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بييردي، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، مديرة دائرة الشرق الأوسط في مجموعة البنك الدولي داليا خليفة ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، إضافة إلى عدد من الخبراء في البنك الدولي، وتناول اللقاء الاوضاع العامة وبرامج البنك الدولي في لبنان.
 

أخبار لبنان

نبيه بري

مايك والتز

اليونيفيل

البنك الدولي

آنا بييردي

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