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جابر بحث مع وفد البنك الدولي في توسيع التعاون: دعم التعافي والإعمار وتحفيز النمو وفرص العمل
أخبار لبنان
2026-11-16 | 11:45
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جابر بحث مع وفد البنك الدولي في توسيع التعاون: دعم التعافي والإعمار وتحفيز النمو وفرص العمل
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جابر بحث مع وفد البنك الدولي في توسيع التعاون: دعم التعافي والإعمار وتحفيز النمو وفرص العمل
إستقبل وزير المالية ياسين جابر وفدا من "البنك الدولي"، ضم: المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بييردي ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون والمديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط داليا خليفة، ومدير مكتب "مجموعة البنك الدولي" في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، في حضور المدير العام للمالية جورج معراوي والمستشارين سمير حمود وكلودين كركي وزين قاسم.
وتناول الاجتماع أولويات التعاون بين لبنان ومجموعة البنك الدولي ودعم التعافي وإعادة الإعمار والاستثمار في القطاعات المنتجة والبنى التحتية، إلى جانب الإصلاحات المالية والمصرفية وتعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي.
وعقب الاجتماع، أعلنت بييردي" أن مجموعة البنك الدولي تعمل على إعداد إطار الشراكة القُطرية الجديد مع لبنان، وهو استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تحدّد مجالات التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص"، مؤكدة "أن هذا المسار يترافق مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات العاجلة في التعافي وإعادة الإعمار".
وأعربت عن تفاؤلها "بوتيرة الإصلاحات المنفّذة في السنوات الأخيرة"، معتبرة "أن بناء اقتصاد متين، يستند إلى تنفيذ فعّال للإصلاحات، يشكّل الركيزة الأساسية لقدرة الدول على الصمود”. ووصفت الخطوات التي شهدها لبنان أخيراً بأنها" مشجّعة ويمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة".
وشدّدت بييردي على "أهمية الإسراع في إنجاز العمل الجاري لمعالجة تداعيات الأزمة المصرفية والانتقال إلى التنفيذ على أسس سليمة"، مؤكدة "أن وجود قطاع مصرفي متين ضروري لدعم القطاعين العام والخاص، وتأمين وصول المؤسسات الخاصة إلى الائتمان بما يتيح تمويل النشاط الاقتصادي".
وفي ملف التعافي وإعادة الإعمار، أكدت أن "البنك الدولي سيبقى شريكاً للبنان"، مشيرة إلى" إمكان توسيع مشروع "LEAP"، سواء من حيث التمويل أو نطاق التدخل، لتلبية احتياجات المتضررين من النزاع والهشاشة، مع مواصلة الحرص على حسن تنفيذه".
وأوضحت "أن أولويات الشراكة تشمل الاستثمار في القطاعات القادرة على تحقيق النمو وخلق فرص العمل واستقطاب مشاركة القطاع الخاص، وفي مقدّمها الزراعة، حيث يجري تنفيذ مشروع "GATE"، على المستوى الوطني، إلى جانب برامج الطاقة والبنى التحتية".
وتوقّفت عند الأعباء التي رتّبها قطاع الطاقة على لبنان، مشيرة إلى "وجود خطط جيدة لزيادة الإنتاج"، ومؤكدة "أن الاستثمار في البنى التحتية، ولا سيما شبكات النقل، لا يقلّ أهمية عن زيادة القدرة الإنتاجية".
كما دعت إلى" تعزيز التعاون بين لبنان والدول المجاورة في مجالات النقل والطاقة والتجارة، لما يتيحه الترابط الإقليمي من فرص للتحوّل الاقتصادي وتوليد الوظائف". وأعلنت "أن مجموعة البنك الدولي ستصدر قريباً دراسة ترصد الفرص المتاحة وسبل تنفيذها".
وأشارت بييردي إلى" أن الوفد سيزور مناطق مختلفة من لبنان"، مؤكدة أهمية الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد والمنطقة، وحرصها على مواصلة الاهتمام بلبنان الذي سبق أن عملت على ملفه لفترة طويلة".
من جهته، رحّب الوزير جابر ببييردي والوفد المرافق، وشكرهم على "زيارة لبنان رغم صعوبة الظروف"، مثمّناً "وقوف البنك الدولي إلى جانبه من خلال قروض ومشاريع تشمل الزراعة وإعادة الإعمار في الجنوب والكهرباء والمياه والحماية الاجتماعية عبر برنامج "أمان"، إضافة إلى دعم التحوّل الرقمي".
وأكد جابر "أن هذه المشاريع تلبّي حاجات ملحّة للبنان"، مشدّداً على" أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي وتوسيعه، والاستفادة من إمكان توفير مزيد من الدعم والتسهيلات المالية مستقبلاً لتعزيز الاقتصاد اللبناني".
وأشاد كذلك بجهود البنك الدولي "في تعزيز الانفتاح والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، بما يسهم في تنشيط اقتصاداتها وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، من السياحة إلى النفط وسواهما".
وأعلن جابر "أن الوفد سيزور الجنوب غدا، في إطار متابعة ملف إعادة الإعمار ومشروع"LEAP"، مؤكدا "أهمية الشراكة القائمة مع البنك الدولي في دعم هذا المسار".
أخبار لبنان
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