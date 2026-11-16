في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان

س: مع اقتراب انتهاء زيارتكم إلى لبنان، ما الهدف الرئيسي منها، وما أبرز النتائج التي تحققت خلالها؟



ج: هذه ليست زيارتي الأولى إلى لبنان. فعلى مدى سنوات، عملنا على عدد من المبادرات لدعم البلاد، ومن بينها مبادرة تركز على الصحة النفسية. وقد أثمرت هذه المبادرة اليوم من خلال منحة تدعم الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية التي وضعتها الحكومة.



لقد أُطلقت الاستراتيجية بالفعل، وبدأ تنفيذها. وكانت زيارتي فرصة للاطلاع على كيفية ترجمتها إلى خطوات عملية، واستكشاف سبل توسيع نطاقها، وحشد موارد إضافية، والتواصل مع مختلف الجهات المعنية المشاركة فيها.



س: ما أبرز النتائج التي تحققت؟



ج: من أولى الأمور التي ينبغي الإقرار بها أن لبنان مرّ بصدمات نفسية كبيرة، بدءاً من جائحة كوفيد-19 وصولاً إلى النزاعات والحروب المتعاقبة، فيما لا يزال البلد يسعى إلى تحقيق السلام. كما أن النزوح الأخير في جنوب لبنان أضاف ضغوطاً كبيرة إلى حياة الناس.



لذلك، ينصبّ التركيز على كيفية دمج الصحة النفسية في نظام الرعاية الصحية الأولية، وعلى سبل مساعدة الشباب والأطفال والمراهقين والنساء وكبار السن على التعامل مع الضغوط النفسية الناجمة عن الحرب. فالتعافي لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يشمل أيضاً الصحة النفسية.



س: بالانتقال إلى الوضع الأمني في جنوب لبنان، ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، كيف ترى الأمم المتحدة استمرار دعم الاستقرار في الجنوب وتنفيذ القرار 1701؟



ج: لا يزال القرار 1701 ذا أهمية قصوى، وينبغي أن يواصل توفير الإطار الذي تستند إليه النتائج المرجوة في لبنان.



لكن هناك قراراً يتعلق بتاريخ 31 كانون الأول، ونأمل أن يتمكن السفير مايك والتز، عقب زيارته، من أن يرى عن كثب مدى أهمية عدم ترك فراغ بعد ذلك التاريخ.



لا بد من وضع ترتيبات تضمن استمرار توفير الأمن للناس، والحفاظ على المجال اللازم لمعالجة الأزمة السياسية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.



س: ارتفعت مشكلات الصحة النفسية بعد الحرب الأخيرة بين لبنان وإسرائيل. واستناداً إلى لقاءاتكم الميدانية خلال اليومين الماضيين مع المجتمعات المتضررة والعاملين في الخطوط الأمامية، كيف تقيّمون احتياجات لبنان في هذا المجال، وما الذي ينبغي القيام به أكثر؟



ج: الاحتياجات هائلة. لدى لبنان استراتيجية للصحة النفسية تمتد لعشر سنوات، وقد بدأ تنفيذها بالفعل، لكن التحدي يشمل جميع المجتمعات، ولا سيما تلك التي تأثرت بشكل أكبر في الفترة الأخيرة.



لم يحظَ هذا الملف بالاهتمام الكافي على مدى السنوات الماضية، وهو ليس مشكلة خاصة بلبنان، بل أزمة عالمية، إذ باتت الدول تدرك بصورة متزايدة ضرورة الاستثمار في الصحة النفسية.



على الحكومات الاستثمار في أنظمتها الصحية، فيما يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم أكبر لتلبية هذه الاحتياجات.



وخلال اجتماعات العمل التي عقدتها مع مؤسسة الصدر في صور، كان واضحاً أن الجميع منخرط في هذا الجهد. فالمؤسسات والجمعيات تشارك في العمل، والعاملون في القطاع الصحي يقدمون الخدمات، كما أن الحاجة إلى مزيد من التدريب وبناء القدرات واضحة. لكن ما اتضح بالقدر نفسه هو أن جميع شرائح المجتمع تقريباً تأثرت، فيما لا تزال الاستجابة محدودة ولا ترقى إلى حجم الاحتياجات.



نحتاج أيضاً إلى رؤية استثمارات حكومية أكبر مع تحسن الحيز المالي المتاح أمام لبنان. وهذا يعني معالجة التحديات الاقتصادية العالقة، بما فيها الإصلاحات المصرفية والعمل المستمر مع صندوق النقد الدولي. وكانت زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة إيجابية، رغم أن المزيد من العمل لا يزال مطلوباً.



كذلك، ينبغي تقديم دعم أكبر لوزيري الصحة والزراعة، ولا سيما في مجالات مثل الأمن الغذائي. فجميع هذه العناصر أساسية لتحقيق تعافٍ أكثر استدامة. وكما قلت سابقاً، فإن التعافي لا يقتصر على إعادة الإعمار، بل يشمل أيضاً مداواة النفوس والمجتمعات.



س: في ظل تزايد هذه الاحتياجات، كيف تعمل الأمم المتحدة مع الحكومة والشركاء الآخرين لتوسيع نطاق الحصول على خدمات الصحة النفسية بأسعار مقبولة وبطريقة مستدامة؟



ج: لدينا شراكة وثيقة جداً مع الحكومة، التي توفر الخدمات التقنية والبيئة المؤاتية التي تتيح لنا جمع مختلف الجهات المعنية.



وقد أعجبت كثيراً بمقدمي الخدمات الذين يعملون إلى جانب الحكومة، ومن بينهم منظمات غير حكومية شابة، ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، ولا سيما في ما يتعلق بعملهم مع الأطفال.



كما تدعم مختلف مكونات منظومة الأمم المتحدة هذه الجهود، تحت قيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية.



س: هل يُتوقع تقديم دعم مالي إضافي في هذا الإطار؟



ج: نعم. نحن هنا لإطلاق مبادرة بدعم من مؤسسة ويلكوم ترست، التي تقدم أربعة ملايين دولار على مدى عامين.



ونأمل أن يشكل هذا التمويل حافزاً لاستقطاب تمويل إضافي. وقد عقدنا أمس اجتماعات مثمرة جداً مع أعضاء السلك الدبلوماسي، ونأمل أن يبادر المزيد من الشركاء إلى تقديم الدعم.



كما تلقينا دعماً من البنك الدولي وجهات مانحة أخرى. وساهمت ألمانيا وهولندا أيضاً، لكننا بحاجة إلى المزيد من الدعم.



أحد أهدافنا هو تسليط الضوء على قضية غالباً ما يتم إغفالها ولا تحظى بالأهمية الكافية. وهذه مهمة صعبة، لكنها تحديداً ما نسعى إلى تحقيقه.



وأعتقد أننا نجحنا في إبراز الجهود التي تبذلها مختلف المجموعات والجهات في جميع أنحاء لبنان، ونأمل أن تساعد هذه المبادرة في تلبية الاحتياجات على الأرض.



س: جعلتم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي أولوية في البيئات الإنسانية حول العالم. ما الدروس التي يمكن استخلاصها من التجربة اللبنانية، وما الخطوات العملية التي تتطلعون إلى أن يتخذها الشركاء الدوليون؟



ج: أولاً، رأيت حكومة تأخذ هذه القضية على محمل الجد. ففي وزارة الصحة، أفضت عملية الإصلاح إلى وضع استراتيجية واضحة، توفر إطاراً يسمح لمختلف الجهات المعنية بالمشاركة والعمل ضمن بيئة مؤاتية.



كما رأيت العديد من الجهات المعنية تبادر إلى المشاركة، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومقدمو الخدمات ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وقد تمكن هؤلاء من تقديم الخدمات، وكان من اللافت بشكل خاص رؤية الشباب يدعمون بعضهم البعض، بما في ذلك من خلال المنصات الإلكترونية وخدمات الرعاية الصحية الأولية.



الدرس الأول هو أهمية الحلول المحلية والاستدامة، مع توفير الحكومة البيئة اللازمة، ومشاركة المجتمعات بشكل فاعل. ويمكن للشباب، على وجه الخصوص، أن يؤدوا دوراً مهماً في تقديم هذه الخدمات.



لا تزال الصحة النفسية قضية تحيط بها وصمة اجتماعية. وينبغي للمجتمع أن يدرك أن العقل لا يقل أهمية عن الجسد. فلا يمكننا التركيز فقط على الجروح والأمراض الجسدية، فيما نتجاهل المعاناة النفسية. بل يجب التعامل مع الجانبين معاً.



يحتاج المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر بكثير لهذه البيئة المؤاتية، وضمان إدماج الصحة النفسية في السياسات الصحية الوطنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نظام صحي موحد.



وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً توفير الأدوية. فمعظم وزارات الصحة لديها لوائح بالأدوية الأساسية، وعلينا أن نتساءل ما إذا كانت الأدوية التي يحتاج إليها مرضى الصحة النفسية مدرجة ضمن الأدوية الأساسية، أم أنها تُعامل باعتبارها أمراً ثانوياً.



يجب أن تصبح الصحة النفسية مكوناً أساسياً في الاستجابة الصحية لكل دولة. وعلى المجتمع الدولي العمل على ترسيخ ذلك كمعيار، ومواصلة حشد الدعم للأنظمة الصحية.



وثمة فجوة كبيرة أخرى تتعلق بالعاملين في القطاع الصحي، ولا سيما تدريب الأطباء والمتخصصين في الصحة النفسية. وهذا مجال يتطلب بذل المزيد من الجهود.



نحتاج إلى مساعدة الشركاء الدوليين لمعالجة هذه الفجوة، لكن علينا أيضاً إشراك المؤسسات الأكاديمية. وينبغي أن تكون الصحة النفسية جزءاً من تدريب الأطباء الممارسين العامين. وإذا لم تكن كذلك، فعلينا تحديد نوع التدريب المتاح للمهنيين الصحيين المتخصصين في الصحة النفسية.



ويتطلب التعامل مع هذه المسألة عملاً وأبحاثاً مكثفة، فضلاً عن التمويل، وربما من خلال النظام التعليمي.



س: معاليكم، شكراً لوقتكم ولمشاركتكم معنا عبر شاشة LBCI. هل من رسالة أخيرة تودون إضافتها؟



ج: شكراً جزيلاً، وأتمنى للبنان كل الخير في الأسابيع والسنوات المقبلة. إن شاء الله.



أعتقد أنه من المهم إيصال رسالة مفادها أن الرعاية الصحية النفسية لا تقل أهمية عن بناء مستشفى. فهناك البنية التحتية والبرمجيات، وكلاهما يكمل الآخر.



ومن المهم أيضاً إيلاء الشباب الاهتمام اللازم. فعندما يبدأ الشباب في بلد يحتل فيه الإيمان والتقاليد والمجتمع مكانة مهمة جداً بالتحدث عن الانتحار، علينا أن نتساءل عما الذي ينهار.



هذه رسائل مهمة خرجت بها من هذه الزيارة، وسأواصل إثارتها والتأكيد عليها.



والنقطة الأساسية هي أن لبنان يمر بصدمة وطنية لم تتم معالجتها بعد. والتعامل مع هذه الصدمة لا يقتصر على التوصل إلى السلام على طاولة المفاوضات، بل يشمل أيضاً مداواة النفوس.