الحجار يطلع عون على نتائج زيارته إلى دمشق ويضعه في صورة الوضع الأمني في لبنان

أطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج زيارته الرسمية إلى دمشق، وأبرز المواضيع التي تناولها لقاؤه مع وزير الداخلية السوري أنس الخطاب، ولا سيّما سبل تعزيز التنسيق الأمني بين الوزارتين والأجهزة المعنية في البلدين، وآليات متابعة الملفات المشتركة.



وأشار الوزير الحجار إلى أنّه وضع الرئيس عون في صورة الوضع الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، وأطلعه على الإجراءات التي تتّخذها الأجهزة الأمنية، ولا سيّما قوى الأمن الداخلي، وعلى حصيلة التوقيفات والمداهمات في إطار مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن وحماية المواطنين.



وتطرّق البحث إلى واقع العمل البلدي في ضوء اللقاءات الدورية مع البلديات، وسبل دعمها بما يمكّنها من خدمة المواطنين والقيام بدورها على النحو الأفضل.