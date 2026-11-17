أبي رميا: المطلوب من كل القوى السياسية المبادرة إلى الالتفاف حول الشرعية اللبنانية

شدد النائب سيمون أبي رميا على أن المطلوب من كل القوى السياسية، وفي مقدّمها "حزب الله"، المبادرة إلى الالتفاف حول الشرعية اللبنانية والتواصل مباشرةً مع مؤسسات الدولة.



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون من قصر بعبدا: "لا يمكننا أن نبقى في انتظار ما ستؤول إليه التطوّرات بين الولايات المتحدة وإيران".



وأضاف: "نعتمد على فرنسا والشركاء الدوليين للتوصّل إلى صيغة تحت مظلّة الأمم المتحدة تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب وتمنع أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، ولم يتمّ التوصّل بعد إلى صيغة نهائية".