النائب سيمون أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- نعتمد على فرنسا والشركاء الدوليين للتوصّل إلى صيغة تحت مظلّة الأمم المتحدة تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب وتمنع أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، ولم يتمّ التوصّل بعد إلى صيغة نهائية.
- المطلوب من جميع القوى السياسية، وفي مقدّمها «حزب الله»، المبادرة إلى الالتفاف حول الشرعية اللبنانية والتواصل مباشرةً مع مؤسسات الدولة. لا يمكننا أن نبقى في انتظار ما ستؤول إليه التطوّرات بين الولايات المتحدة وإيران.— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 17, 2026
النائب سيمون أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- نعتمد على فرنسا والشركاء الدوليين للتوصّل إلى صيغة تحت مظلّة الأمم المتحدة تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب وتمنع أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، ولم يتمّ التوصّل بعد إلى صيغة نهائية.
- المطلوب من جميع القوى السياسية، وفي مقدّمها «حزب الله»، المبادرة إلى الالتفاف حول الشرعية اللبنانية والتواصل مباشرةً مع مؤسسات الدولة. لا يمكننا أن نبقى في انتظار ما ستؤول إليه التطوّرات بين الولايات المتحدة وإيران.