الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
البستاني: لا نريد أن تتحدث إيران نيابةً عن لبنان ولست راضيًا عن اداء وزيرة التربية
أخبار لبنان
2026-11-17 | 04:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البستاني: لا نريد أن تتحدث إيران نيابةً عن لبنان ولست راضيًا عن اداء وزيرة التربية
شدّد النائب فريد البستاني على أن لبنان لا يريد أن يمثّله أحد أو يتحدث بإسمه، مشيرا الى أن لبنان يجب أن يلعب دوره وألا يتّكل على أحد ولا يريد أن تتحدث إيران نيابةً عنه.
وقال البستاني في حديث لـ"نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "هناك حركة في البلد والحكومة تقوم بجهد لتحريك العجلة الاقتصادية وأنا متفائل اقتصاديا فهناك العديد من المشاريع والاستثمارات".
ولفت الى أن هناك اهتماما فرنسي قويا جدا باستثمارات في المنطقة وأن السفير الفرنسي ملم جدا بقضايا الشرق الأوسط وأنه لبنان لديه مستقبل واعد اقتصاديا.
ورأى أن وجود اليونيفيل في الجنوب انعش المنطقة، مشيراً الى أن بلدات مسيحية عديدة معزولة تقوم اليونيفيل بواجباتها تجاهها
وعن قرار إضراب المصارف الأربعاء، اعتبر البستاني انه قرار غير موفّق لأن الأرباح التي حققتها خلال سنوات الأزمة هي ارباح فعلية وليست ارباح دفترية كما تدعي.
وأكد ألا ثقة من دون تعافي القطاع المصرفي وإنصاف المودعين.
وقال: "طرحت أن يتم تسييل الموجودات الاستثمارية لمصرف لبنان وثلث الذهب هو ملك المودع ومن حقي أن استوضح عن وضع اليوروبوندز".
وفي الملف التربوي، قال البستاني: "لست راضيًا عن اداء وزيرة التربية وثروة لبنان هي التعليم وهناك انهيار للمدارس الرسمية لانها لا تقوم بدورها".
وعن زيارة المندوب الاميركي في الامم المتحدة مايكك والتز، قال البستاني: "زيارته استكشافية وهو التقى السفير الفرنسي ومهمته مهمة جدا".
أخبار لبنان
تتحدث
إيران
نيابةً
لبنان
راضيًا
وزيرة
التربية
التالي
شعبة المعلومات تكشف مُلابسات جريمة قتل في برج حمود وتوقف المتورّطين
التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:08
البستاني للـLBCI: لست راضيًا على اداء وزيرة التربية وثروة لبنان هي التعليم وهناك انهيار للمدارس الرسمية لانها لا تقوم بدورها
آخر الأخبار
04:08
البستاني للـLBCI: لست راضيًا على اداء وزيرة التربية وثروة لبنان هي التعليم وهناك انهيار للمدارس الرسمية لانها لا تقوم بدورها
0
آخر الأخبار
2026-08-28
الخارجية الأميركية: سنستهدف الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مالية غير مشروعة نيابة عن إيران
آخر الأخبار
2026-08-28
الخارجية الأميركية: سنستهدف الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مالية غير مشروعة نيابة عن إيران
0
آخر الأخبار
2026-10-20
وزيرة التربية لـ جدل: قمنا بدراسة والمدارس التي قلنا إننا نريد دمجها كانت كلفة الطالب وصلت فيها إلى 6000 و8000$ وهذه الكلفة غير مقبولة وهي ليست فقط للإيجار
آخر الأخبار
2026-10-20
وزيرة التربية لـ جدل: قمنا بدراسة والمدارس التي قلنا إننا نريد دمجها كانت كلفة الطالب وصلت فيها إلى 6000 و8000$ وهذه الكلفة غير مقبولة وهي ليست فقط للإيجار
0
آخر الأخبار
2026-08-26
النائب فريد البستاني للـLBCI: مشاركة حزب الله وإيران في مفاوضات تخص لبنان هي لمصلحتنا لكن ذلك لا يعني أن يفاوض الحزب عن الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2026-08-26
النائب فريد البستاني للـLBCI: مشاركة حزب الله وإيران في مفاوضات تخص لبنان هي لمصلحتنا لكن ذلك لا يعني أن يفاوض الحزب عن الدولة اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:15
حسن عز الدين: الاستقواء بالخارج لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية... ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر
أخبار لبنان
06:15
حسن عز الدين: الاستقواء بالخارج لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية... ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر
0
أخبار لبنان
06:13
كهرباء لبنان: فصل المخرج رقم 3 التابع لمؤسسة الليطاني إلى جزئين على مستوى التوزيع
أخبار لبنان
06:13
كهرباء لبنان: فصل المخرج رقم 3 التابع لمؤسسة الليطاني إلى جزئين على مستوى التوزيع
0
أخبار لبنان
06:08
الكتائب: لا تعايش مع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
06:08
الكتائب: لا تعايش مع سلاح حزب الله
0
حال الطقس
06:04
طقس رطب في الايام المقبلة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
حال الطقس
06:04
طقس رطب في الايام المقبلة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-11-03
الحزب الديمقراطي يحصد الاكثرية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاميركيّ
خبر عاجل
2026-11-03
الحزب الديمقراطي يحصد الاكثرية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاميركيّ
0
أخبار لبنان
2026-11-12
الأمن العام اللبناني يطلق منصته الإلكترونية الجديدة "معك" بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد
أخبار لبنان
2026-11-12
الأمن العام اللبناني يطلق منصته الإلكترونية الجديدة "معك" بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد
0
عالم الطبخ
2026-11-13
نكهات بحرية مقرمشة: الفتّة البحرية وكبّة السمك مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-11-13
نكهات بحرية مقرمشة: الفتّة البحرية وكبّة السمك مع الشيف فادي زغيب
0
أخبار لبنان
2026-11-03
قضاة فرنسيون يحققون في دعوى تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب في لبنان
أخبار لبنان
2026-11-03
قضاة فرنسيون يحققون في دعوى تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
0
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
0
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
0
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
2
منوعات
09:27
3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
منوعات
09:27
3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
3
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
4
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
5
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
6
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
7
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
8
خبر عاجل
04:37
التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق
خبر عاجل
04:37
التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More