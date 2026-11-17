البستاني: لا نريد أن تتحدث إيران نيابةً عن لبنان ولست راضيًا عن اداء وزيرة التربية

شدّد النائب فريد البستاني على أن لبنان لا يريد أن يمثّله أحد أو يتحدث بإسمه، مشيرا الى أن لبنان يجب أن يلعب دوره وألا يتّكل على أحد ولا يريد أن تتحدث إيران نيابةً عنه.



وقال البستاني في حديث لـ"نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "هناك حركة في البلد والحكومة تقوم بجهد لتحريك العجلة الاقتصادية وأنا متفائل اقتصاديا فهناك العديد من المشاريع والاستثمارات".



ولفت الى أن هناك اهتماما فرنسي قويا جدا باستثمارات في المنطقة وأن السفير الفرنسي ملم جدا بقضايا الشرق الأوسط وأنه لبنان لديه مستقبل واعد اقتصاديا.



ورأى أن وجود اليونيفيل في الجنوب انعش المنطقة، مشيراً الى أن بلدات مسيحية عديدة معزولة تقوم اليونيفيل بواجباتها تجاهها



وعن قرار إضراب المصارف الأربعاء، اعتبر البستاني انه قرار غير موفّق لأن الأرباح التي حققتها خلال سنوات الأزمة هي ارباح فعلية وليست ارباح دفترية كما تدعي.



وأكد ألا ثقة من دون تعافي القطاع المصرفي وإنصاف المودعين.



وقال: "طرحت أن يتم تسييل الموجودات الاستثمارية لمصرف لبنان وثلث الذهب هو ملك المودع ومن حقي أن استوضح عن وضع اليوروبوندز".



وفي الملف التربوي، قال البستاني: "لست راضيًا عن اداء وزيرة التربية وثروة لبنان هي التعليم وهناك انهيار للمدارس الرسمية لانها لا تقوم بدورها".



وعن زيارة المندوب الاميركي في الامم المتحدة مايكك والتز، قال البستاني: "زيارته استكشافية وهو التقى السفير الفرنسي ومهمته مهمة جدا".

