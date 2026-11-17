الزين: العدوان الإسرائيلي يستهدف جغرافيا لبنان وذاكرة المكان وهويته… وتتابع مشاريع الطاقة النظيفة

أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن أضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان "ترقى إلى توصيف الإبادة البيئية"، مشدّدة على أن التفجيرات الواسعة في البلدات اللبنانية تتجاوز الدمار العمراني لتطال الجغرافيا، وتعيد تشكيل المكان مادياً وبيئياً، وتستهدف ذاكرته وهويته.



كلام الزين جاء في خلال الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، الذي شهد إطلاق الدورة الأولى من "جائزة منى خليل للالتزام البيئي"، لعام 2026، وتكريم زينب مقلّد وغسان جرادي، تقديراً لمسيرتيهما في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والتنوّع البيولوجي.



وشدّدت الزين على أن حماية البيئة لا تتوقف رغم استمرار العدوان، مؤكدة مواصلة مسار التعافي البيئي ودعم المبادرات التي تربط حماية الطبيعة بحماية الإنسان وحقّه في الحياة الكريمة.



واستذكرت منى خليل، التي استشهدت متأثرة بإصابتها جراء القصف الإسرائيلي على منزلها في المنصوري، ووصفتها بأنها "شهيدة لعدوان استباح الإنسان والمكان"، وأشادت بمسيرتها في حماية السلاحف البحرية وصدق التزامها، بعيداً عن الاستعراض واستغلال القضايا البيئية لمصالح شخصية أو سياسية أو مادية، مؤكدة أن الجائزة السنوية تحمل عهد استمرار رسالتها.



ونوّهت بتجربة مقلّد الرائدة في فرز النفايات من المصدر في عربصاليم منذ عام 1995، وبعطاء جرادي العلمي على مدى أكثر من خمسة عقود في دراسة الطيور وحماية التنوّع البيولوجي، بما يجسّد تكامل المبادرة المجتمعية والبحث العلمي في خدمة البيئة.



وفي مجال منفصل، بحثت الزين مع المدير العام لشركة Merit Invest SAL جوزيف دقّاق، تقدّم مشروع مزرعة الطاقة الشمسية في بينو – عكار، والتحضيرات لوضع حجر الأساس في 4 كانون الأول 2026، إلى جانب متابعة الدراسات والتقييمات البيئية المطلوبة قبل التنفيذ.



ويندرج المشروع ضمن الجهود الوطنية لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يدعم التزامات لبنان المناخية، ولا سيما المساهمة المحددة وطنياً الثالثة، التي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 في المئة بحلول عام 2035.



وتطرق اللقاء الى إمكان إنشاء محطة للطاقة الشمسية في المساحات المناسبة من موقع مطمر الناعمة، رهناً بالتقييمات الفنية والبيئية ومتطلبات تأهيل المطمر وسلامته وإمكان الربط بالشبكة الكهربائية. وطرحت الزين أيضاً استثمار الغاز المنبعث من المطامر الحالية لإنتاج الكهرباء، في سياق خطتها لدخول سوق الكربون.



وشدّدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع عملية تجمع بين الطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للنفايات، مؤكدة مواصلة الوزارة التنسيق والتسهيل والمواكبة البيئية لهذه المبادرات.