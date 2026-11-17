وزير الاتصالات يكشف عن خبر سار من الدوحة

كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر حسابه على منصة "اكس": "خبر سار من الدوحة ITUPP26: أقرّ مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات مراجعة القرار 159 لدعم لبنان في إعادة بناء شبكات الاتصالات وتحديثها".



وقال: "شكراً للسعودية ومصر والولايات المتحدة ولكل من وقف إلى جانب لبنان، ولقطر على حسن الضيافة. تعافي لبنان سيُبنى على المعرفة".