خبر سار من الدوحة #ITUPP26: أقرّ مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات مراجعة القرار 159 لدعم لبنان في إعادة بناء شبكات الاتصالات وتحديثها.
شكراً للسعودية ومصر والولايات المتحدة ولكل من وقف إلى جانب لبنان، ولقطر على حسن الضيافة.
تعافي لبنان سيُبنى على المعرفة.
https://t.co/1mzqJvj9Vx— Charles G. Hage (@HageCharles) November 17, 2026
خبر سار من الدوحة #ITUPP26: أقرّ مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات مراجعة القرار 159 لدعم لبنان في إعادة بناء شبكات الاتصالات وتحديثها.
شكراً للسعودية ومصر والولايات المتحدة ولكل من وقف إلى جانب لبنان، ولقطر على حسن الضيافة.
تعافي لبنان سيُبنى على المعرفة.
https://t.co/1mzqJvj9Vx