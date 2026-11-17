الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
لحود من جبيل: وزارة الزراعة توسّع الحملة الوطنية لإدارة أعداد الكلاب الشاردة وتعزّز الشراكة مع البلديات وفق مقاربة علمية ومستدامة
أخبار لبنان
2026-11-17 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لحود من جبيل: وزارة الزراعة توسّع الحملة الوطنية لإدارة أعداد الكلاب الشاردة وتعزّز الشراكة مع البلديات وفق مقاربة علمية ومستدامة
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة اللبنانية لتعزيز الصحة الحيوانية والسلامة العامة، وإرساء منظومة وطنية مستدامة لإدارة أعداد الكلاب الشاردة، نظّم اتحاد بلديات جبيل، برعاية المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، لقاءً موسّعاً مع رؤساء البلديات، خُصّص لإطلاق الحملة الوطنية لإدارة أعداد الكلاب الشاردة في قرى وبلدات قضاء جبيل، وفق المنهجية العلمية المعتمدة (TNVR).
وحضر اللقاء النائب زياد حواط، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم، ورئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري الدكتور يحيى خطار، ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية الدكتور إلياس شعبان، إلى جانب رؤساء البلديات.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الزراعة في عدد من المناطق اللبنانية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة وفق أسس علمية وبيطرية، والانتقال من المعالجات الظرفية إلى حلول مستدامة، تراعي مقتضيات الصحة العامة والسلامة المجتمعية والرفق بالحيوان.
لحود: شراكة مؤسساتية لمعالجة مستدامة
وأكد لحود أن وزارة الزراعة تعمل على قيادة الجهود الوطنية وتنسيقها لمعالجة هذه الظاهرة، بالتعاون مع البلديات والسلطات المحلية، مشدّداً على أن نجاح الحملة يتطلّب تكامل الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد الإمكانات الفنية والبشرية واللوجستية، ووضع آليات تنفيذية واضحة تضمن فاعلية التدخلات الميدانية واستدامتها.
وأشار إلى أهمية اعتماد مقاربة علمية ومسؤولة تعالج الأسباب الفعلية لتنامي أعداد الكلاب الشاردة، وتحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بها، بعيداً عن الممارسات العشوائية والحلول الآنية التي لا تفضي إلى نتائج مستدامة.
منهجية علمية للحد من التكاثر وانتشار الأمراض
وتستند الحملة إلى منهجية (TNVR)، التي تقوم على أربع مراحل أساسية ومتكاملة، تشمل الإمساك الآمن بالكلاب الشاردة (Trap)، وتعقيمها جراحياً (Neuter)، وتلقيحها، ولا سيما ضد داء الكلب (Vaccinate)، وإعادتها إلى المواقع التي جرى التقاطها منها (Return)، بعد التأكد من تعافيها وملاءمة إعادتها، وفق التقييم البيطري المختص.
وتترافق هذه الإجراءات مع توثيق الحيوانات ومتابعة أوضاعها الصحية، بما يساهم في ضبط تكاثرها تدريجياً، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا سيما داء الكلب، وتعزيز مؤشرات الصحة الحيوانية والسلامة العامة.
وتنسجم هذه المنهجية مع مفهوم «الصحة الواحدة» (One Health)، الذي يرتكز على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويشكّل أحد المرتكزات الأساسية للمقاربات الحديثة في إدارة المخاطر الصحية والبيئية.
البلديات شريك أساسي في التنفيذ
ودعا لحود البلديات إلى تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة وفرقها الفنية والبيطرية المختصة، وتفعيل آليات التنسيق الميداني وتبادل المعلومات، وتحديد مناطق الأولوية، وتأمين الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ الحملة وتوسيع نطاقها، بما يضمن انتظام التدخلات واستمراريتها.
وتؤكد وزارة الزراعة، من خلال هذه الحملة، أهمية ترسيخ الشراكة المؤسساتية مع السلطات المحلية، وتعزيز الوعي المجتمعي والمسؤولية المشتركة، وصولاً إلى منظومة وطنية فاعلة لإدارة أعداد الكلاب الشاردة، تحمي صحة الإنسان، وتصون سلامة المجتمع، وتحترم مبادئ الرفق بالحيوان، وتكرّس الحلول العلمية والمستدامة نهجاً في إدارة التحديات الصحية والبيئية.
أخبار لبنان
جبيل:
وزارة
الزراعة
توسّع
الحملة
الوطنية
لإدارة
أعداد
الكلاب
الشاردة
وتعزّز
الشراكة
البلديات
مقاربة
علمية
ومستدامة
التالي
مخزومي من بعبدا: لا يجوز أن نبقى في الانتظار ونربط مصير لبنان بالصراعات الإقليمية
وزير الاتصالات يكشف عن خبر سار من الدوحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-27
وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة
أخبار لبنان
2026-08-27
وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة
0
أخبار لبنان
2026-10-30
وزارة الزراعة: فحوص مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تؤكد سلامة عيّنات زيت الزيتون من الجنوب
أخبار لبنان
2026-10-30
وزارة الزراعة: فحوص مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تؤكد سلامة عيّنات زيت الزيتون من الجنوب
0
أخبار لبنان
2026-09-21
رئيس بلدية تنورين زار مع وفد وزير الزراعة للبحث في تأمين تصدير التفاح
أخبار لبنان
2026-09-21
رئيس بلدية تنورين زار مع وفد وزير الزراعة للبحث في تأمين تصدير التفاح
0
أمن وقضاء
2026-10-10
"الزراعة" تنفّذ حملة لمكافحة آفات الصنوبر المثمر: تقنيات حديثة لحماية الثروة الحرجية والإنتاج الوطني
أمن وقضاء
2026-10-10
"الزراعة" تنفّذ حملة لمكافحة آفات الصنوبر المثمر: تقنيات حديثة لحماية الثروة الحرجية والإنتاج الوطني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:15
حسن عز الدين: الاستقواء بالخارج لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية... ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر
أخبار لبنان
06:15
حسن عز الدين: الاستقواء بالخارج لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية... ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر
0
أخبار لبنان
06:13
كهرباء لبنان: فصل المخرج رقم 3 التابع لمؤسسة الليطاني إلى جزئين على مستوى التوزيع
أخبار لبنان
06:13
كهرباء لبنان: فصل المخرج رقم 3 التابع لمؤسسة الليطاني إلى جزئين على مستوى التوزيع
0
أخبار لبنان
06:08
الكتائب: لا تعايش مع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
06:08
الكتائب: لا تعايش مع سلاح حزب الله
0
حال الطقس
06:04
طقس رطب في الايام المقبلة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
حال الطقس
06:04
طقس رطب في الايام المقبلة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-03-19
وكالة الطاقة الذرية: مقذوف طال محطة بوشهر النووية الإيرانية ولا أضرار
أخبار دولية
2026-03-19
وكالة الطاقة الذرية: مقذوف طال محطة بوشهر النووية الإيرانية ولا أضرار
0
موضة وجمال
2026-01-12
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
موضة وجمال
2026-01-12
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-20
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-20
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-13
قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-13
قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
0
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
0
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
0
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
2
منوعات
09:27
3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
منوعات
09:27
3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
3
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
4
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
5
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
6
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
7
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
8
أمن وقضاء
12:34
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
أمن وقضاء
12:34
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More