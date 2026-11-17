النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية:
– هناك تنسيق بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بينها فرنسا، لتفادي أي فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، ومنع احتكاك مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.
– لا يجوز أن نبقى في الانتظار ونربط مصير لبنان بالصراعات الإقليمية. المطلوب مبادرة داخلية وتحمّل جميع القوى، وفي مقدّمها حزب الله، مسؤولياتها بالالتفاف حول الشرعية والتواصل مع مؤسسات الدولة.— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 17, 2026
النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية:
– هناك تنسيق بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بينها فرنسا، لتفادي أي فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، ومنع احتكاك مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.
– لا يجوز أن نبقى في الانتظار ونربط مصير لبنان بالصراعات الإقليمية. المطلوب مبادرة داخلية وتحمّل جميع القوى، وفي مقدّمها حزب الله، مسؤولياتها بالالتفاف حول الشرعية والتواصل مع مؤسسات الدولة.