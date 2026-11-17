مخزومي من بعبدا: لا يجوز أن نبقى في الانتظار ونربط مصير لبنان بالصراعات الإقليمية

أكد النائب فؤاد مخزومي أن هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بينها فرنسا، لتفادي أي فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، ومنع احتكاك مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا: "لا يجوز أن نبقى في الانتظار ونربط مصير لبنان بالصراعات الإقليمية".



ورأى أن المطلوب مبادرة داخلية وتحمّل كل القوى، وفي مقدّمها حزب الله، مسؤولياتها بالالتفاف حول الشرعية والتواصل مع مؤسسات الدولة.