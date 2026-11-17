ترأس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة التحضيرات لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، في إطار الاجتماعات اليومية المكثّفة التي يعقدها مع الجهات المعنية، تمهيداً لاستئناف الرحلات التجارية.

وتناول الاجتماع سير العمل على المستويات الفنية والأمنية والتشغيلية والإدارية، مع التركيز على التقدّم المحرز، ومعالجة المسائل العالقة، ومتابعة تنفيذ الخطوات المتبقية، بما يضمن التزام معايير السلامة والأمن الجوي.

واستقبل الوزير رسامني سفيرة الدنمارك ميتي ثيجيسين، يرافقها وفد من السفارة، في زيارة تعارف بروتوكولية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات النقل والبنى التحتية والتنمية المستدامة.

كما تطرّق اللقاء إلى مشروع تطوير معبر المصنع الحدودي والمخطط الشامل لتحديثه، في ضوء تعهّد الدنمارك بتقديم مساهمة مالية لدعم تمويل المشروع، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للمعبر وتحسين كفاءته التشغيلية.