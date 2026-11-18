طوني الرامي للـLBCI: أكثر من 60% من القطاع السياحي بلا ترخيص ونحتاج إلى سياحة مستدامة

تحدّث رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي للـLBCI عن واقع القطاع السياحي، مشيرًا إلى أنّ الواقع السياسي والأمني والمساعي لن تأتي إلى لبنان قبل حلّ موضوع السلاح، وعلى الصعيد الاقتصادي كان يُفترض أن تكون لدينا إصلاحات جدية وتوقيع جدي مع صندوق النقد الدولي.



وأكد الرامي أنّ الحديث عن القطاع السياحي ليس حديثًا ترفيهيًا، بل حديث عن قطاع اقتصادي كان يشكّل 20% من الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنّ القطاع السياحي له رونق خاص، إذ صُدّرت 220 علامة تجارية كقطاع مطعمي وسهر.



وأشار إلى أنّ أكثر من 60% من القطاع بلا ترخيص، مضيفًا أنّه بالنسبة إليهم كمستثمرين، يهمّهم الحدّ من الدكاكين والمنافسة غير المشروعة.



وشدّد على أنّه من دون سياحة مستدامة لا جدوى اقتصادية ولا يكون الاقتصاد منتجًا، وأنّه يجب أن تكون السياحة دائمة وليس فقط أيام السبت والأحد والأعياد.



وعلى صعيد السياحة الداخلية، قال الرامي إنّها في وضع صعب، لكنّ القطاع يستعدّ للأعياد، إذ إنّ الفترة الممتدة من 15 كانون الأول إلى 5 كانون الثاني محجوزة لديهم، مؤكدًا أنّهم سيقدّمون خلالها أعلى مستوى من الخدمات.



وكشف أنّه في 15 كانون الأول سيُطلق القطاع برامج السهرات والحفلات دفعة واحدة.