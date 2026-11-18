حبيب من بعبدا: مصرف الإسكان يمنح قروضاً بقيمة 100 مليون دولار لنحو 1500 عائلة والبحث جار عن تمويل عربي إضافي

اطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نشاط مصرف الإسكان، الذي منح قروضاً سكنية بنحو 100 مليون دولار أميركي، استفادت منها نحو 1500 عائلة لبنانية".



وقال: "عرضتُ المباحثات الجارية مع صناديق عربية لاستقطاب تمويل إضافي، وأكّدتُ أن السكن قضية وطنية واجتماعية".