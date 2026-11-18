سلام جدد تضامن لبنان مع الكويت والبحرين: الاعتداءات الإيرانية تشكل تهديدا لأمن منطقتنا برمتها واستقرارها

دان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بشدة "الاعتداءات الإيرانية التي طالت اليوم دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، والتي تشكّل تهديداً لأمن منطقتنا برمّتها واستقرارها".



وجدد سلام "تضامن لبنان الكامل مع الكويت والبحرين ووقوفه إلى جانبهما في صون أمنهما وسيادتهما"، مشدداً على "ضرورة وقف التصعيد واحترام مبادئ حسن الجوار".