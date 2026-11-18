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o
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"أمل" و"حزب الله": الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول عن لبنان ولا سيادة مع الاحتلال ولا نهوض بلا إعادة إعمار
أخبار لبنان
2026-11-18 | 07:09
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"أمل" و"حزب الله": الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول عن لبنان ولا سيادة مع الاحتلال ولا نهوض بلا إعادة إعمار
عقد اجتماع بين قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" ضم رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش ورئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" الدكتور مصطفى الفوعاني، وجرى التداول في التطورات الوطنية الراهنة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وسبل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية ومواكبة احتياجات الأهالي ومتطلبات المرحلة.
وصدر عن الاجتماع بيان، جاء فيه:
"بشأن التطورات الوطنية والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان:
في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وما يرافقها من انتهاكات للسيادة واحتلال للأرض وتدمير للقرى والبلدات والمنازل والممتلكات، تؤكد حركة أمل وحزب الله أن المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان ومواجهة التحديات.
وفي هذا السياق، يؤكد الطرفان على الثوابت والمواقف الآتية:
1. في السيادة الوطنية: إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه حق وطني ثابت لا يقبل الانتقاص أو المساومة، وإن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يشكلان انتهاكاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية.
2. في وقف العدوان والانسحاب: ضرورة إلزام إسرائيل بالوقف الكامل للاعتداءات والخروقات، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم.
3. في الوحدة الوطنية: إن حماية لبنان ومواجهة الأخطار المحدقة به مسؤولية وطنية جامعة، تتقدم على الاعتبارات والحسابات كافة، وتستوجب تعزيز التفاهم والتضامن بين اللبنانيين، وتحصين الساحة الداخلية، ورفض كل ما من شأنه إثارة الانقسام أو إضعاف الموقف الوطني.
4. في مسؤولية الحكومة: إن الحكومة اللبنانية مطالبة بالاضطلاع الكامل بمسؤولياتها الوطنية، والعمل على حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات العدوان، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار، وتوفير مقومات العودة والصمود، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق المتضررة، بعيداً عن أي مسار تفاوضي مباشر مع العدو الإسرائيلي.
5. في دور المؤسسات الوطنية: التأكيد على دور الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في حماية الوطن وصون الاستقرار، بما ينسجم مع مسؤولياتها الوطنية والمرجعيات الدولية، ويعزز حضور الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية.
6. في إعادة الإعمار والتعافي: إن إعادة إعمار المناطق المتضررة واحتضان أهلها وتأمين مقومات صمودهم وعودتهم مسؤولية وطنية وأولوية لا تحتمل التأجيل، تستوجب حشد الإمكانات والموارد، وتفعيل الدعم العربي والدولي، ومتابعة البرامج التمويلية والإنمائية اللازمة، وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق والخدمات الأساسية.
7. في العلاقات العربية والدولية:* التشديد على أهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتفعيل التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، لحشد الدعم للبنان وقضاياه الوطنية، بما يحفظ سيادته وحقوقه وثوابته.
ختاماً، تؤكد حركة أمل وحزب الله أن لبنان لا يستطيع مواجهة التحديات إلا بوحدة أبنائه وتكامل مؤسساته، وأن مسؤولية حماية الوطن وصون سيادته واستعادة أرضه وإعمار ما دمره العدوان مسؤولية وطنية مشتركة.
كما يشدد الطرفان على أن الوحدة الوطنية تبقى خط الدفاع الأول عن لبنان، وأن الحكومة مطالبة بتحويل مسؤولياتها إلى خطوات عملية وملموسة، وأن يبقى التضامن الوطني والتكاتف بين اللبنانيين فوق كل اعتبار، ضمانةً لحماية لبنان وكرامة شعبه ومستقبله".
أخبار لبنان
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