إحتفاء بمئوية الدستور اللبناني وفي الذكرى السنوية الـ83 للاستقلال، نظمت جامعة سيدة اللويزة وبلدية زوق مصبح لقاءً احتفاليًا في قاعة عصام فارس في الجامعة، تخلله ندوة حوارية، تناولت الدستور اللبناني وأبرز التحديات الوطنية.المداخلات ركزت على المسار التاريخي للنظام اللبناني ومفاهيم دولة المواطنة واللامركزية الإدارية، داعية إلى مراجعة الأداء السياسي وتفعيل سيادة القانون.