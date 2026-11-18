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جامعة سيدة اللويزة وبلدية زوق مصبح تحتفيان بمئوية الدستور اللبناني والذكرى الـ83 للاستقلال
أخبار لبنان
2026-11-18 | 11:20
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جامعة سيدة اللويزة وبلدية زوق مصبح تحتفيان بمئوية الدستور اللبناني والذكرى الـ83 للاستقلال
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جامعة سيدة اللويزة وبلدية زوق مصبح تحتفيان بمئوية الدستور اللبناني والذكرى الـ83 للاستقلال
إحتفاء بمئوية الدستور اللبناني وفي الذكرى السنوية الـ83 للاستقلال، نظمت جامعة سيدة اللويزة وبلدية زوق مصبح لقاءً احتفاليًا في قاعة عصام فارس في الجامعة، تخلله ندوة حوارية، تناولت الدستور اللبناني وأبرز التحديات الوطنية.
المداخلات ركزت على المسار التاريخي للنظام اللبناني ومفاهيم دولة المواطنة واللامركزية الإدارية، داعية إلى مراجعة الأداء السياسي وتفعيل سيادة القانون.
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