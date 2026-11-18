شمعون من الصيفي: نحتاج إلى وحدتنا لتحديد أي لبنان نريد بعد حصر السلاح

أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون عقب زيارته على رأس وفد من الحزب بيت الكتائب المركزي في الصيفي حيث التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أن اللبنانيين بحاجة إلى توحيد جهودهم لتحديد أي لبنان يريدون في المستقبل، وأي وطن يطمحون إلى بنائه بعد حصر السلاح، مشدداً على أن المطلوب هو لبنان الذي يتسع لجميع أبنائه، ويشعر فيه الجميع بالأمان.



وأشار إلى أهمية البحث في تطبيق الدستور اللبناني واللامركزية الموسعة، التي تشكل أولوية لدى كثير من اللبنانيين اليوم، لافتاً إلى وجود نقاط مشتركة تستدعي استمرار التشاور والتعاون بين الحزبين، ومؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة، وقال: "ذكرى الجبهة اللبنانية لا يمكن أن تُمحى من تاريخ لبنان“.



وأوضح شمعون أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة زيارات يجريها الحزب للقوى السياسية التي يتلاقى معها ويتعاون معها، وفي مقدمتها الكتائب، نظراً إلى التاريخ والنضال المشترك بين الحزبين، مشيراً إلى أن الطرفين وقفا دائماً إلى جانب بعضهما كلما واجه لبنان خطراً.



وضم اللقاء عن الأحرار الامين العام كريم شمعون, وأمين العلاقات الخارجية جو ضو، واعضاء المجلس السياسي انطوان الأسمر، ميشال يزبك، ميلاد جبيلي؛ ومن جانب الكتائب النائب سليم الصايغ، الامين العام وليد فارس، اعضاء المكتب السياسي لينا الجلخ، ريتا بولس وسهيل حمدان، مستشار الرئيس ساسين ساسين ومعاون الرئيس السياسي سيرج داغر.