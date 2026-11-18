الادعاء على خمسة موقوفين في قضية جرود الكورة وبشري بجرائم تتعلق بالتسلّح غير الشرعي

أفادت معلومات للـLBCI بأن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أدعى على الموقوفين الخمسة في قضية جرود الكورة وبشري المشتبه في انتمائهم إلى حزب الله بجنايات تتعلق بالتسلّح من دون علم الدولة وخارج إطار مؤسساتها الشرعية



وأشارت المعلومات، الى أن الادعاء جاء استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، والمادتين 72 و76 من قانون الأسلحة والذخائر، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري التي تعطي صلاحية للقضاء العسكري بملاحقة المدنيين في حال ارتكابهم جرائم الأسلحة والذخائر دون ترخيص وتأليف فصائل مسلحة.