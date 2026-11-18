سلام ترأس اجتماعاً للبحث في سلامة الغذاء... اتفاق على مواصلة الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً خُصّص للبحث في سلامة الغذاء، حضره وزراء الصناعة جو عيسى الخوري، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والزراعة نزار هاني، والصحة العامة ركان ناصر الدين، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، والمدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، والمدير العام لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض.



وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج الجولات الميدانية التي أجرتها الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، بالتنسيق مع الإدارات والوزارات المعنية وبمواكبة الأجهزة الأمنية، للكشف على سلامة اللحوم في المستودعات والمسالخ.



كما عرضت الهيئة نتائج الفحوص المخبرية للعينات التي جرى أخذها، والإجراءات الرادعة للتعامل مع أي مخالفات مثبتة.



وجرى الاتفاق على مواصلة هذه الجولات، بمواكبة من النيابة العامة التمييزية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين من اللحوم غير المطابقة للمواصفات.