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لجنة الإعلام والاتصالات بحثت في ملف الإنترنت غير الشرعي وآليات ضبط الشبكات المخالفة والحد من هدر إيرادات الدولة
أخبار لبنان
2026-11-19 | 08:36
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لجنة الإعلام والاتصالات بحثت في ملف الإنترنت غير الشرعي وآليات ضبط الشبكات المخالفة والحد من هدر إيرادات الدولة
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وحضور النواب أعضاء اللجنة : سعيد الاسمر، قبلان قبلان، رامي أبو حمدان ، بولا يعقوبيان، جيمي جبور، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، أديب عبد المسيح
كما حضر الجلسة، رئيس الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضى ناصر ، ورئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل وأعضاء الهيئة الدكتورة رجاء الشريف، والدكتورة ديانا بو غانم والمهندس محمد أيوب.
وناقشت اللجنة موضوع الشبكات المنشأة خلافاً للقوانين (الانترنت غير الشرعي) وتم التركيز على آلية نشوء هذه الشبكات وكيفية عملها، وما تسببه من هدر شديد لإيرادات الدولة.
وتطرق البحث أيضا إلى الآلية التي تعتمدها هذه الشبكات في توزيعها للانترنت.
وقامت الهيئة الناظمة بشرح عمل هذه الشبكات المخالفة للقوانين، وابدى القاضي ناصر" استعداد ديوان المحاسبة لتفسير الاطر القانونية وما تم انجازه حتى الان من دراسات خصوصا من خلال القاضية زينب حمود لملاحقة هذه الشبكات"، حيث اشاد أعضاء اللجنة ب"الجهود الاستثنائية المتميزة التي قامت بها خدمة للصالح العام".
وأكدت اللجنة رئيساً وأعضاء متابعة الملف بكافة جوانبه للوصول الى الصيغ المطلوبة التي يتم من خلالها ضبط هذه الشبكات.
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