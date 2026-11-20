كنعان: مناقشة الموازنة تسير بخطى جيدة مقارنةً بالسنوات الماضية

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن مناقشة الموازنة تسير بخطى جيدة مقارنةً بالسنوات الماضية، كاشفا أنها قد تُعرض على مجلس النواب قبل الأعياد.



واعتبر كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أن السيادة تبدأ باستقلالية القرار الوطني بعيدًا عن الارتهان للمحاور، مشددا على أن المطلوب اليوم الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والجيش اللبناني.