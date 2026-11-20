رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- السيادة تبدأ باستقلالية القرار الوطني بعيدًا عن الارتهان للمحاور، والمطلوب اليوم الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والجيش اللبناني.
- مناقشة الموازنة تسير بخطى جيدة مقارنةً بالسنوات الماضية، وقد تُعرض على مجلس النواب قبل الأعياد.— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 20, 2026
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- السيادة تبدأ باستقلالية القرار الوطني بعيدًا عن الارتهان للمحاور، والمطلوب اليوم الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والجيش اللبناني.
- مناقشة الموازنة تسير بخطى جيدة مقارنةً بالسنوات الماضية، وقد تُعرض على مجلس النواب قبل الأعياد.