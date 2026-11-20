العماد رودولف هيكل يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش

بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني بحضور أركان القيادة وعدد من الضباط، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.