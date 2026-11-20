الحاج حسن: توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن ما حصل في قضية شاحنة ضهر البيدر والموقوفين الخمسة "لا ينفصل عن سياسة السلطة في مواجهة المقاومة، بل يأتي نتيجة إملاءات خارجية أميركية وغربية وعربية، استجابت لها جهات في السلطة والقضاء والأجهزة الأمنية، على حساب المصلحة الوطنية".



وسأل خلال احتفال "حزب الله" بـ"يوم الشهيد" في بلدة أنصارية، عن "مفهوم هيبة الدولة وأمنها" في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير القرى وخطف المواطنين، مستغرباً أن تُصوَّر شحنة متفجرات موجّهة لمواجهة العدو على أنها تهديد للدولة، فيما لا تشكّل المسيّرات وعمليات الخطف تهديداً لسيادتها.



ورأى أن هذا المنطق "يخالف الدستور اللبناني وميثاق الأمم المتحدة"، ويضع السلطة في مواجهة شريحة واسعة من اللبنانيين، مؤكداً أن "الرهان على تفكك بيئة المقاومة رهان واهم"، وأن "توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة".



ووصف توقيف الخمسة بـ"التعسفي" والمبني على "ادعاءات باطلة"، كاشفاً أن مزيداً من الحقائق في هذا الملف سيُعلن تباعاً.



وعلى الصعيد الإقليمي، رأى الحاج حسن أن واشنطن "تريد الحرب على إيران لكنها تخشى نتائجها"، في ظل قدرات طهران ومعادلات الردع، واصفاً مضيق هرمز بـ"السلاح الاستراتيجي" لتأثيره المباشر في الاقتصاد العالمي، ومشيراً إلى أضرار لحقت بالقواعد الأميركية في المنطقة.



