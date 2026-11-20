المفتي قبلان: الاستقلال هو أن تملك سلاحك وتستعمله في وجه عدو وطنك

هاجم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان السلطة التنفيذية، معتبراً أن "الدولة التي لا تحمي مواطنيها وحدودها خائنة، والدولة التي لا تريد أن تدافع عن حدودها ومصالحها هي شريك مع المحتل".



ورأى قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أن "الاستقلال اليوم يبدأ من القرار الوطني، يبدأ من جبهات الجنوب وإغاثتها"، وهذا يفرض على من يمسك السلطة التنفيذية مواجهة العالم بأشكال النفوذ كافة من أجل لبنان ومصالحه السيادية، مشدداً على أن "الاستسلام ممنوع وكذلك الفشل والتواطؤ وضرب مصالح البلد الوطنية".



وطالب السلطة بمواجهة "الجيش الصهيوني" بدل منع الجيش اللبناني من الدفاع عن الحدود والناس، داعياً إياها إلى أن تكون "إلى جنب المقاومة ومعها، لا عليها ولا ضدها"، وإلى حماية قدرات الدفاع الوطني من "الاغتيال السياسي والقضائي والإعلامي".



وأكد أن "استقلال البلاد إنما يصان بالدماء والتضحيات، لا بالصراخ الفارغ، ووطن بلا مدافعين عنه وطن بلا سيادة"، معتبراً أن السلطة الحالية "لا تكتفي بمنع الجيش من الدفاع عن وطنه، بل تريد الخلاص من المقاومة".



وحذّر قبلان من "تنفيذ اللوائح الخارجية والملحق السري لكواليس اتفاق الإطار" الذي حوّل برأيه أمن لبنان إلى "صفقة لصالح تل أبيب"، مشدداً على أن الاستقلال "أن يكون مفتاح باب دارك بيدك، لا بيد أعدائك".