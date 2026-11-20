مخزومي: الاتفاق الثلاثي يشكّل محطة أساسية في مسار استعادة سيادة لبنان

استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي سفيرة سويسرا لدى لبنان نيكول رودر، يرافقها الملحق السياسي في السفارة جوناثان وثريتش، بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، وقد جرى البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية.



وقال مخزومي عبر "إكس": "شددتُ على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية السويسرية وتطوير التعاون بين البلدين، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وعلى أن التقدّم في مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروري لدعم التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. كما أكدتُ أن الاتفاق الثلاثي يشكّل محطة أساسية في مسار استعادة سيادة لبنان، مشدداً على ضرورة ترسيخ سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للبنان استعادة قراره الوطني ويعزّز ثقة المجتمع الدولي به ودعمه له".