وزير الصحة الإماراتي من قصر بعبدا: مستعدّون لتأمين الدعم اللازم للمؤسسات الصحية والاستشفائية

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، أن الأولوية تبقى إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في الجنوب التي تضرّرت في الحرب الأخيرة.



وأعلن أن لبنان يرحّب بأي دعم إماراتي في هذا المجال، ويتطلّع إلى تعاون في التحوّل الرقمي للقطاع الصحي وتدريب الكوادر اللبنانية.



من جهته، قال الوزير الصايغ: "مستعدّون لتأمين الدعم اللازم للمؤسسات الصحية والاستشفائية، والمحادثات مع الوزير ركان ناصر الدين ستركّز على تحديد حاجات القطاع الصحي، إضافةً إلى العناية بمركز سرطان الأطفال".