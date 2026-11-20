رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مستقبلًا وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أحمد بن علي الصايغ:
– الأولوية تبقى إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في الجنوب التي تضرّرت في الحرب الأخيرة، ولبنان يرحّب بأي دعم إماراتي في هذا المجال، ويتطلّع إلى تعاون في التحوّل الرقمي للقطاع الصحي وتدريب الكوادر اللبنانية.
– الوزير الصايغ: مستعدّون لتأمين الدعم اللازم للمؤسسات الصحية والاستشفائية، والمحادثات مع الوزير ركان ناصر الدين ستركّز على تحديد حاجات القطاع الصحي، إضافةً إلى العناية بمركز سرطان الأطفال.— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 20, 2026
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مستقبلًا وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أحمد بن علي الصايغ:
– الأولوية تبقى إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في الجنوب التي تضرّرت في الحرب الأخيرة، ولبنان يرحّب بأي دعم إماراتي في هذا المجال، ويتطلّع إلى تعاون في التحوّل الرقمي للقطاع الصحي وتدريب الكوادر اللبنانية.
– الوزير الصايغ: مستعدّون لتأمين الدعم اللازم للمؤسسات الصحية والاستشفائية، والمحادثات مع الوزير ركان ناصر الدين ستركّز على تحديد حاجات القطاع الصحي، إضافةً إلى العناية بمركز سرطان الأطفال.