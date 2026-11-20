البنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية يعود إلى مرفأ بيروت

عاد البنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) إلى مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، ممثّلًا بوفد رفيع المستوى ضمّ نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية ماتيو باتروني (Matteo Patrone)، وعضو مجلس إدارته يون نيكولايسن (Jon Nicolaisen)، ومدير مكتب البنك في لبنان أليساندرو فيتاديني (Alessandro Vittadini)، وفيرونيكا سباتشابان (Veronika Spacapan)، وعلي زغيب (Ali Zgheib).



والتقى الوفد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، في إطار استكمال المباحثات حول الأولويات الاستثمارية وفرص التعاون المحتملة بين الجانبين.



وقدّم النفّي عرضًا للمسار الاستثماري الذي تعتمده الإدارة، من أعمال التوسعة وتأهيل البنى التحتية إلى تطوير الخدمات.