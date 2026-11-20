هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم

أعلن وكيل موقوفي حزب الله الخمسة المحامي معن الأسعد أنه التقى الموقوفين لدى شعبة المعلومات على مدى ساعتين وعبّرت للعقيد المسؤول عن استيائي من التسريبات الظالمة.



وقال الأسعد في اتصال مع للـLBCI: "الشبان الخمسة لم يتم توقيفهم بل التقوا صدفة بدورية درك توقف احد السارقيين فطلب العنصر الأمني اوراق سيارتهم وعندما تبين له انها ليست بإسمهم قال لهم "الحقوني عالمخفر وهكذا حصل".



وأضاف: "الاوراق التي وجدت مع الشبان لا تعود لهم والدليل ان المحققين استكتبوهم منذ ايام وتبين ان الخط المكتوب لا يعود لأي منهم".



ولفت الى أنه في "خلال التحقيقات لم يُسأل الشبان عن مخازن أسلحة ومجموعات مسلحة وعمليات امنية في بيروت وغيرها".