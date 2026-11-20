ترامب يهنئ الرئيس عون بعيد الاستقلال: لبنان أمام فرصة لإطلاق نهضة جديدة

هنأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالذكرى ٨٣ للاستقلال.

وجاء في برقية الرئيس ترامب:



"بالنيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحرّ التهاني، بمناسبة احتفالكم بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، في 22 تشرين الثاني.



تتاح أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم. وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه. وإنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، وأحثكم على اغتنام هذه الفرصة. وأتطلع إلى استمرار الشراكة القائمة بين بلدينا، فيما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".