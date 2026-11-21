الدفاع المدني في أمر اليوم: في عيد الاستقلال نعاهد الوطن بأن نبقى العين الساهرة واليد الممدودة

توجه الدفاع المدني الى اللبنانيين، في أمر اليوم، قائلا: "في عيد الاستقلال، نستحضر معاني التضحية والعطاء والإنسانية، ونجدد العهد بأن يبقى الدفاع عن الوطن وصون حياة أبنائه مسؤولية وطنية لا تعرف التهاون، ورسالة إنسانية لا تحدّها الظروف. ونحيي هذه المناسبة فيما يمرّ وطننا بظروف صعبة، تثقل كاهل اللبنانيين وتترك في نفوس كثيرين القلق والخوف والمعاناة. وفي هذه الأيام، يصبح حضور الدفاع المدني إلى جانب الناس أكثر من واجب؛ إنه التزام بأن نكون قريبين منهم، نصغي إلى حاجاتهم، ونمدّ إليهم يد المساعدة والحماية والإنقاذ، بكل ما نملك من إمكانات".



واعتبر أن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى وطنية نحييها كل عام، بل هو مسؤولية متجددة تُترجم بالأفعال، وبالاستعداد الدائم لخدمة الوطن والمواطن، وبالوقوف إلى جانب كل من يحتاج إلى المساعدة والحماية والإنقاذ".



وخاطبت المديرية العامة للدفاع المدني العناصر بالقول: "لقد أثبتم، من خلال حضوركم الميداني وتضحياتكم وعملكم المتواصل، أن الواجب لا يرتبط بظرف أو وقت، وأن خدمة الإنسان هي جوهر رسالتنا. وإذ نثمّن عالياً جهود جميع العناصر والمتطوعين في مختلف المراكز والمناطق، فإننا نؤكد اعتزازنا بكل فرد منكم، ممن يواجه المخاطر بإرادة صلبة، ويؤدي مهمته بإخلاص، واضعاً سلامة اللبنانيين فوق كل اعتبار. نعرف أن ما تواجهونه لا يقتصر على مخاطر المهمة؛ فأنتم، مثل سائر اللبنانيين، تعيشون القلق على عائلاتكم وأحبائكم، ومع ذلك تلبّون النداء وتقفون إلى جانب الناس في أصعب لحظاتهم. إن هذا العطاء يستحق منا كل تقدير، ويحمّلنا مسؤولية مواصلة العمل لتأمين ما يلزمكم للقيام بواجبكم وصون سلامتكم وكرامتكم".



وأضافت: "في هذه المناسبة، نستذكر بإجلال شهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم، فكانت تضحياتهم أسمى تعبير عن الوفاء للوطن والإنسان. إن أسماءهم ستبقى محفورة في ذاكرة المؤسسة، وذكراهم أمانة في أعناقنا، ومسؤولية تحثنا على مواصلة المسيرة بالروح نفسها التي آمنوا بها. ونتوجه إلى عائلات شهدائنا بأصدق مشاعر المواساة والوفاء؛ فالألم الذي تحملونه هو ألم المؤسسة كلها، وتضحيات أحبائكم ستبقى حاضرة في ضميرنا وفي كل خطوة نخطوها لخدمة الوطن والإنسان. كما نحيّي عناصرنا الجرحى الذين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم، ونؤكد لهم أن تضحياتهم ستبقى موضع اعتزاز المؤسسة وتقديرها، وأنهم، بما تحمّلوه من ألم في سبيل إنقاذ الآخرين، يجسّدون أسمى معاني التضحية والوفاء للرسالة الإنسانية. كما نتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى كل من يساند الدفاع المدني ويؤمن برسالته من دول وجمعيات ومؤسسات صديقة، وإلى المواطنين الذين يمنحون عناصره ثقتهم ويقفون إلى جانبهم، مدركين أن هذه المؤسسة وُجدت لتكون إلى جانبهم في الشدائد قبل الأيام العادية. إن ثقة الناس هي رصيدنا الأثمن، وهي في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة تفرض علينا أن نكون دائماً على قدر هذه الثقة، بالجهوزية والكفاءة والنزاهة والتفاني".



وتابعت: "في عيد الاستقلال، نجدد التزامنا برسالتنا الوطنية والإنسانية، ونعاهد الوطن بأن نبقى العين الساهرة واليد الممدودة، حاضرين عند كل نداء، ثابتين أمام التحديات، ومؤمنين بأن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى أشكال الدفاع عن الوطن. وفي هذه الظروف، لنجعل من قربنا من الناس، ومن احترام كرامتهم ومواساتهم، جزءاً لا يتجزأ من واجبنا. فكل حياة ننقذها، وكل يد نمدّها، وكل لحظة أمان نمنحها لعائلة خائفة، هي معنى الاستقلال الذي نتمسك به ونخدمه".