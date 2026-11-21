الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الدفاع المدني في أمر اليوم: في عيد الاستقلال نعاهد الوطن بأن نبقى العين الساهرة واليد الممدودة
أخبار لبنان
2026-11-21 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الدفاع المدني في أمر اليوم: في عيد الاستقلال نعاهد الوطن بأن نبقى العين الساهرة واليد الممدودة
توجه الدفاع المدني الى اللبنانيين، في أمر اليوم، قائلا: "في عيد الاستقلال، نستحضر معاني التضحية والعطاء والإنسانية، ونجدد العهد بأن يبقى الدفاع عن الوطن وصون حياة أبنائه مسؤولية وطنية لا تعرف التهاون، ورسالة إنسانية لا تحدّها الظروف. ونحيي هذه المناسبة فيما يمرّ وطننا بظروف صعبة، تثقل كاهل اللبنانيين وتترك في نفوس كثيرين القلق والخوف والمعاناة. وفي هذه الأيام، يصبح حضور الدفاع المدني إلى جانب الناس أكثر من واجب؛ إنه التزام بأن نكون قريبين منهم، نصغي إلى حاجاتهم، ونمدّ إليهم يد المساعدة والحماية والإنقاذ، بكل ما نملك من إمكانات".
واعتبر أن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى وطنية نحييها كل عام، بل هو مسؤولية متجددة تُترجم بالأفعال، وبالاستعداد الدائم لخدمة الوطن والمواطن، وبالوقوف إلى جانب كل من يحتاج إلى المساعدة والحماية والإنقاذ".
وخاطبت المديرية العامة للدفاع المدني العناصر بالقول: "لقد أثبتم، من خلال حضوركم الميداني وتضحياتكم وعملكم المتواصل، أن الواجب لا يرتبط بظرف أو وقت، وأن خدمة الإنسان هي جوهر رسالتنا. وإذ نثمّن عالياً جهود جميع العناصر والمتطوعين في مختلف المراكز والمناطق، فإننا نؤكد اعتزازنا بكل فرد منكم، ممن يواجه المخاطر بإرادة صلبة، ويؤدي مهمته بإخلاص، واضعاً سلامة اللبنانيين فوق كل اعتبار. نعرف أن ما تواجهونه لا يقتصر على مخاطر المهمة؛ فأنتم، مثل سائر اللبنانيين، تعيشون القلق على عائلاتكم وأحبائكم، ومع ذلك تلبّون النداء وتقفون إلى جانب الناس في أصعب لحظاتهم. إن هذا العطاء يستحق منا كل تقدير، ويحمّلنا مسؤولية مواصلة العمل لتأمين ما يلزمكم للقيام بواجبكم وصون سلامتكم وكرامتكم".
وأضافت: "في هذه المناسبة، نستذكر بإجلال شهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم، فكانت تضحياتهم أسمى تعبير عن الوفاء للوطن والإنسان. إن أسماءهم ستبقى محفورة في ذاكرة المؤسسة، وذكراهم أمانة في أعناقنا، ومسؤولية تحثنا على مواصلة المسيرة بالروح نفسها التي آمنوا بها. ونتوجه إلى عائلات شهدائنا بأصدق مشاعر المواساة والوفاء؛ فالألم الذي تحملونه هو ألم المؤسسة كلها، وتضحيات أحبائكم ستبقى حاضرة في ضميرنا وفي كل خطوة نخطوها لخدمة الوطن والإنسان. كما نحيّي عناصرنا الجرحى الذين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم، ونؤكد لهم أن تضحياتهم ستبقى موضع اعتزاز المؤسسة وتقديرها، وأنهم، بما تحمّلوه من ألم في سبيل إنقاذ الآخرين، يجسّدون أسمى معاني التضحية والوفاء للرسالة الإنسانية. كما نتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى كل من يساند الدفاع المدني ويؤمن برسالته من دول وجمعيات ومؤسسات صديقة، وإلى المواطنين الذين يمنحون عناصره ثقتهم ويقفون إلى جانبهم، مدركين أن هذه المؤسسة وُجدت لتكون إلى جانبهم في الشدائد قبل الأيام العادية. إن ثقة الناس هي رصيدنا الأثمن، وهي في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة تفرض علينا أن نكون دائماً على قدر هذه الثقة، بالجهوزية والكفاءة والنزاهة والتفاني".
وتابعت: "في عيد الاستقلال، نجدد التزامنا برسالتنا الوطنية والإنسانية، ونعاهد الوطن بأن نبقى العين الساهرة واليد الممدودة، حاضرين عند كل نداء، ثابتين أمام التحديات، ومؤمنين بأن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى أشكال الدفاع عن الوطن. وفي هذه الظروف، لنجعل من قربنا من الناس، ومن احترام كرامتهم ومواساتهم، جزءاً لا يتجزأ من واجبنا. فكل حياة ننقذها، وكل يد نمدّها، وكل لحظة أمان نمنحها لعائلة خائفة، هي معنى الاستقلال الذي نتمسك به ونخدمه".
أخبار لبنان
الدفاع المدني
عيد الاستقلال
التالي
حيدر يضع إكليلا على ضريح الرئيس عادل عسيران في صيدا: لبنان يحتفل بعيد الاستقلال فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل قسماً من جنوبه
وزير الثقافة حضر الافتتاح الرسمي لمنتدى أسوان في مصر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-26
الرئيس عون هنأ الأمن العام: خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن
أخبار لبنان
2026-08-26
الرئيس عون هنأ الأمن العام: خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن
0
أمن وقضاء
2026-11-19
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
2026-11-19
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-18
صور تحيي عيد الاستقلال برفع العلم اللبناني بمشاركة الجيش وطلاب المدارس والفاعليات المحلية
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-18
صور تحيي عيد الاستقلال برفع العلم اللبناني بمشاركة الجيش وطلاب المدارس والفاعليات المحلية
0
أخبار لبنان
2026-11-06
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 23 تشرين الثاني لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2026-11-06
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 23 تشرين الثاني لمناسبة عيد الاستقلال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:00
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
أخبار لبنان
09:00
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
0
أخبار لبنان
08:45
مخزومي في ذكرى اغتيال بيار الجميّل: تحقيق العدالة وكشف الحقيقة الاساس لبناء دولة القانون وضمان مستقبل يليق باللبنانيين
أخبار لبنان
08:45
مخزومي في ذكرى اغتيال بيار الجميّل: تحقيق العدالة وكشف الحقيقة الاساس لبناء دولة القانون وضمان مستقبل يليق باللبنانيين
0
أخبار لبنان
08:41
وزير الدفاع من جورة البلوط: نريد لبنان سيدًا مستقلًا بكامل أرضه وترابه.. كنعان: للتمسك بمحور المصلحة الوطنية وحصر السلاح
أخبار لبنان
08:41
وزير الدفاع من جورة البلوط: نريد لبنان سيدًا مستقلًا بكامل أرضه وترابه.. كنعان: للتمسك بمحور المصلحة الوطنية وحصر السلاح
0
أخبار لبنان
08:39
وزارة الإعلام تحتفل بعيد الاستقلال الـ83 الوزير مرقص: لا استقلال ناجزاً من دون عودة الجنوب والرئيس عون يوصي بإنشاد النشيد الوطني كاملاً خلال الاحتفالات
أخبار لبنان
08:39
وزارة الإعلام تحتفل بعيد الاستقلال الـ83 الوزير مرقص: لا استقلال ناجزاً من دون عودة الجنوب والرئيس عون يوصي بإنشاد النشيد الوطني كاملاً خلال الاحتفالات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-20
وزارة الاقتصاد تعلّق تداول منتجات ألبان وأجبان لثلاثة معامل في قب الياس وحوش السيد وتأمر بسحبها وإتلافها
أخبار لبنان
2026-10-20
وزارة الاقتصاد تعلّق تداول منتجات ألبان وأجبان لثلاثة معامل في قب الياس وحوش السيد وتأمر بسحبها وإتلافها
0
أخبار دولية
2026-05-07
وصول طائرة يعتقد أنها تقل راكبا من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى أمستردام
أخبار دولية
2026-05-07
وصول طائرة يعتقد أنها تقل راكبا من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى أمستردام
0
صحة وتغذية
2026-11-17
بين الحقيقة والخرافة: 4 مفاهيم خاطئة عن الشتاء نؤمن بها
صحة وتغذية
2026-11-17
بين الحقيقة والخرافة: 4 مفاهيم خاطئة عن الشتاء نؤمن بها
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-14
في معلولا: الحجر يتكلم بلغة المسيح!
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-14
في معلولا: الحجر يتكلم بلغة المسيح!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:46
رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي من اليمونة: لحماية البذور المحلية وحقوق المزارعين
أخبار لبنان
06:46
رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي من اليمونة: لحماية البذور المحلية وحقوق المزارعين
0
أخبار دولية
06:45
في إيران... "مدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض!
أخبار دولية
06:45
في إيران... "مدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض!
0
أخبار لبنان
06:29
جمعية Park Innovation اختتمت نسخة عام 2026 من "تحدّي YES"
أخبار لبنان
06:29
جمعية Park Innovation اختتمت نسخة عام 2026 من "تحدّي YES"
0
أخبار دولية
02:46
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
02:46
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
0
أخبار دولية
01:04
بعد وصف ترامب للرئيس الروسي بـ"الصديق"... زيلينسكي يرد: بوتين "قاتل"
أخبار دولية
01:04
بعد وصف ترامب للرئيس الروسي بـ"الصديق"... زيلينسكي يرد: بوتين "قاتل"
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا ستكشف حقيقة ما أثير عن مخطط إيراني لصنع "قنبلة قذرة"
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا ستكشف حقيقة ما أثير عن مخطط إيراني لصنع "قنبلة قذرة"
0
عالم الطبخ
14:42
روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:42
روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجازة، نخب، وسوشي... والسبب اطلاق لعبة GTA VI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجازة، نخب، وسوشي... والسبب اطلاق لعبة GTA VI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
منافسات قوية في جميع فئات الجولة الرابعة من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
منافسات قوية في جميع فئات الجولة الرابعة من سباقات تسلق الهضبة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:36
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
أمن وقضاء
02:36
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
2
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
3
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
4
اقتصاد
04:38
لقاء بين حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور في واشنطن... والمناقشات أفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام
اقتصاد
04:38
لقاء بين حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور في واشنطن... والمناقشات أفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام
5
أخبار لبنان
09:57
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
أخبار لبنان
09:57
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
6
أخبار لبنان
02:21
أرنو قدّم إلى مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ الـ1701: توافق لبناني على ضرورة أن يبقى الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية
أخبار لبنان
02:21
أرنو قدّم إلى مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ الـ1701: توافق لبناني على ضرورة أن يبقى الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية
7
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
8
آخر الأخبار
06:21
التلفزيون الرسمي: إيران تبث فيديو "لمدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض تضم منصة إطلاق صواريخ مزدوجة
آخر الأخبار
06:21
التلفزيون الرسمي: إيران تبث فيديو "لمدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض تضم منصة إطلاق صواريخ مزدوجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More