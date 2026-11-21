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حيدر يضع إكليلا على ضريح الرئيس عادل عسيران في صيدا: لبنان يحتفل بعيد الاستقلال فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل قسماً من جنوبه
أخبار لبنان
2026-11-21 | 05:48
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حيدر يضع إكليلا على ضريح الرئيس عادل عسيران في صيدا: لبنان يحتفل بعيد الاستقلال فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل قسماً من جنوبه
رأى وزير العمل محمد حيدر أن "لبنان يحتفل بعيد الاستقلال فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل قسماً من جنوب لبنان ويواصل اعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية"، معتبرا في الوقت نفسه أن "ذلك لا يمنع أن تكون هذه الذكرى حافزاً للاستمرار بالمطالبة بالمحافظة على الاستقلال".
كلام الوزير حيدر جاء خلال وضعه إكليلا من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح رجل الاستقلال الرئيس الراحل عادل عسيران، في جبانة حسينية دار الإفتاء الجعفري عند البوابة الفوقا في صيدا، في حضور نجل الرئيس الراحل النائب علي عسيران، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، وممثل قائد الجيش العميد حسين طباجة، وفاعليات رسمية وبلدية وعسكرية واجتماعية واقتصادية وعدد من المخاتير.
عسيران
وخلال استقبال الوزير حيدر عزفت فرقة من الجيش اللبناني النشيد الوطني، ومن ثم انتقل الوزير حيدر والحضور إلى قاعة الحسينية، حيث ألقى المفتي عسيران كلمة استحضر فيها معاني الاستقلال والقيم الوطنية التي آمن بها رجالات لبنان الأوائل، مؤكداً أن "استقلال عام 1943 كان ثمرة نضال وإرادة وطنية جامعة، وأن لبنان لا يُبنى إلا بالشراكة بين جميع أبنائه، ولا يستمر إلا بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين".
وشدد عسيران على أن "الاستقلال الحقيقي لا يكتمل ما دامت أجزاء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال، وما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً، داعياً إلى "وقف الاعتداءات وتحرير الأرض وإعادة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، وإلى تعزيز مؤسسات الدولة والحوار وصون الوحدة الوطنية، وترسيخ دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع اللبنانيين أمام القانون، بعيداً عن الانقسامات والارتهان للخارج".
بعد ذلك، انتقل الوزير حيدر والنائب عسيران والحضور إلى ضريح الرئيس الراحل، حيث وضع حيدر إكليلاً من الزهر بمشاركة ممثل قائد الجيش، على وقع عزف لحن الموتى، ثم قرأ الحاضرون الفاتحة عن روح الراحل.
حيدر
وعلى هامش المناسبة، قال الوزير حيدر: "اليوم نحن في حضرة رجل من رجال الاستقلال الكبار، الراحل الرئيس عادل عسيران. نؤكد الرسالة التي كان يحملها، وهي الوحدة بين اللبنانيين، والمحافظة على استقلال البلد، وعدم الارتهان للخارج. للأسف، نحن اليوم نحتفل بعيد الاستقلال وما زال العدو الإسرائيلي يحتل قسماً كبيراً من جنوب لبنان، وكما يكمل اعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية. ولكن هذا لا يمنع أن تكون هذه الذكرى حافزاً لنستمر بالمطالبة بالمحافظة على الاستقلال، والمتابعة لدحر العدو الإسرائيلي واستقلال لبنان من جديد".
ورداً على سؤال حول المخاوف من حصول فراغ أمني بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل والبدائل المطروحة، قال حيدر: "هذا الموضوع يُعالَج، ولكننا اليوم في ذكرى وطنية والموضوع ليس سياسياً. نترك الأمر السياسي لوقت السياسة".
أخبار لبنان
محمد حيدر
إكليل
عادل عسيران
الاستقلال
لبنان
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