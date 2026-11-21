كرامي تضع إكليلا على ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي في طرابلس

وضعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ممثلةً الدولة اللبنانية، إكليلاً من الزهر باسم "الجمهورية اللبنانية" على ضريح رجل الاستقلال الزعيم الراحل عبد الحميد كرامي، وذلك في مدافن آل كرامي في منطقة باب الرمل بطرابلس.



وجرت المراسم الرسمية صباح اليوم بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، النائب طه ناجي، النائب حيدر ناصر، القاضي الشيخ سمير كمال الدين، عدالة القاضي الشيخ مالك بارودي، عضوي المجلس الشرعي الاسلامي الشيخ فايز سيف والشيخ احمد الامين. كما حضر رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، رئيس بلدية القلمون رواد الحلو، رئيس بلدية مرياطة خالد عجاج، ورئيس بلدية بقاصفرين الدكتور خالد بدرة، رئيس مجلس امناء جامعة الجنان الاستاذ سالم يكن، امين سر مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال المحامي عدنان ذوق، رئيس رابطة مخاتير طرابلس والشمال المختار حسام التوم على رأس وفد من مخاتير طرابلس، أمين سر محافظة الشمال في الجماعة الإسلامية احمد البقار، اعضاء مجلس بلدية طرابلس ومجلس بلدية الميناء والقلمون، مدرسي الفتوى الشيخ سامر شحود والشيخ صفوان الشعار، إلى جانب حشد من الفعاليات الدينية والسياسية والبلدية والكشفية والاجتماعية في المدينة والشمال.



وبعد وضع الإكليل وعزف موسيقى التعظيم، تلت الوزيرة كرامي والنائب كرامي والحضور الفاتحة عن روح رجل الاستقلال عبد الحميد كرامي، وعن أرواح الرئيسين الراحلين الشهيد رشيد كرامي وعمر كرامي، وعن أرواح سائر المسلمين وشهداء الوطن.



واستذكر الحاضرون خلال اللقاء الدور التاريخي والمحوري للزعيم عبد الحميد كرامي ورفاقه الأبرار في معركة الاستقلال وبناء الدولة اللبنانية، مؤكدين أن طرابلس كانت وستبقى في طليعة المدن الحامية لوحدة لبنان وسيادته وعروبته، ومشددين على أهمية التمسك بقيم العيش المشترك والمؤسسات الدستورية في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

