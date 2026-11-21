منسى يضع إكيلا على ضريح الرئيس فؤاد شهاب والصايغ على ضريح سليم تقلا

وصل وزير الدفاع ميشال منسى الى ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب في غزير وكان في استقباله نائب رئيس بلدية غزير ناجي الهاني ورئيس وأعضاء مؤسسة فؤاد شهاب وعائلة الرئيس الراحل.



وعلى وقع لحن الخلود الذي عزفته ثلة من موسيقي الجيش اللبناني وضع الوزير منسى اكليلا من الزهر بإسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الرئيس الراحل.



وفي زوق مكايل وضع النائب سليم الصايغ اكليلا من الزهر بإسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الوزير الراحل سليم تقلا على وقع لحن الخلود بحضور رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية زوق مكايل الياس بعينو وأعضاء المجلس البلدي، الوزير السابق يوسف سلامة وعائلة الوزير الراحل.