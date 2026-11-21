الحجار يضع إكليلا على ضريح الرئيس الحريري: على اللبنانيين التوحد خلف دولتهم التي تبذل كل الجهود لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لمناسبة ذكرى الاستقلال، ممثلا الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، حيث كانت في استقباله نائبة رئيس "تيار المستقبل" السيدة بهية الحريري، بحضور ممثل قيادة الجيش العميد علي طليس، ممثل المدير العام لجهاز أمن الدولة النقيب أحمد كمبرجي ومنسق عام بيروت في التيار المحامي محمد يموت.



ووضع الحجار إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد وقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.



وردا على أسئلة الصحافيين، قال الحجار: "صيانة استقلال لبنان وحفظه وترسيخه هي أمور من مسؤولية اللبنانيين بالدرجة الأولى. رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كانت له أياد بيضاء في إعادة بناء لبنان وتعليم وتحضير جيل واعد لبناء لبنان، وهو قدم تضحيات كبيرة جدا وكان استشهاده على مذبح الوطن وعلى طريق إعادة بناء وترسيخ مسيرة الدولة وحفظ سيادتها واستقلالها. نأمل أن تكون هذه المناسبة جامعة لجميع اللبنانيين للتوحد خلف الدولة وبذل كل الجهود لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة فرض سلطة وسيطرتها وسيادتها على كل أراضيها، بقواها الذاتية حصرا، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه جميعا. وحدة اللبنانيين أساس، وتوحدهم خلف الدولة هما ما يحفظ استقلالنا ويرسخ سيادتنا وسيطرتنا على كل أراضينا".



وأضاف: "على اللبنانيين التوحد خلف دولتهم التي تبذل كل الجهود لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة فرض سيادة الدولة على كل أراضيها. والرئيس الشهيد قدم أغلى ما يمكن تقديمه، وهو حياته، في سبيل إعادة بناء لبنان ووضعه على سكة الخلاص. واليوم مسؤوليتنا جميعا، بعد تقديم تحية الوفاء لشهدائنا من رجالات الاستقلال، أن نعمل يدا بيد لتخليص البلد، وبالتأكيد يمكننا تخليص البلد، بالدرجة الأولى بوحدتنا كلبنانيين وبالدرجة الثانية بتوحدنا خلف الدولة".



وتابع: "نشكر جميع أصدقاء لبنان على دعمهم ومحبتهم، ولكني أعوّل أكثر على اللبنانيين كشعب وكمسؤولين لخلاص لبنان".