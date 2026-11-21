نصار يضع إكليلا عند تمثال بيار الجميل في بكفيا: نعمل على كشف الجرائم التي لا تزال حيّة في ذاكرة الجميع

وضع وزير العدل عادل نصار باسم "الجمهورية اللبنانية" إكليلاً من الزهر عند تمثال مؤسس حزب الكتائب بيار الجميّل في بكفيا في إطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ 83 للاستقلال. ووضع الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إكليلين مماثلين. كما وضعت أكاليل باسم بلديتي بكفيا - المحيدثة وساقية المسك - بحرصاف وقسم بكفيا الكتائبي.



وقال نصار: "نوجه تحية للشيخ بيار رجل الاستقلال الذي دافع عن الكيان اللبناني وأوجه تحية للرئيس أمين الجميّل الذي حافظ على لبنان في الظروف الصعبة وكان في الوقت نفسه يبني بالقانون والجيش والذي ناضل من أجل لبنان المستقل".



أضاف: "كما لا يمكننا إلا أن نوجه تحية إلى شهيد الاستقلال الوزير الشهيد بيار الجميّل وننحني أمام تضحياته التي قدمها لحماية لبنان واستقلاله. واليوم ننتطر من القضاء أن يبدأ البحث عن معلومات إضافية في أرشيف النظام السوري".



وتابع: "نحن نعمل على كشف الجرائم التي لا تزال حيّة في ذاكرة الجميع، فلبنان لا يمكنه مواجهة المستقبل إلا بعد مواجهة تاريخه والوصول بالتحقيقات إلى نتائج".



بدوره، قال الرئيس الجميل: "ذكرى الشيخ بيار تبقى محفورة بضمير كل الشعب اللبناني وقلبه".