إكليل من الحجار على ضريح الرئيس صائب سلام في قصقص

وضع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، باسم "الجمهورية اللبنانية"، إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الراحل صائب سلام في جبانة الشهداء في محلة قصقص، بحضور صائب تمام سلام، وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل العميد داني نخلة، ورئيسة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ديانا طبارة، وعدد من أعضاء الجمعية والمخاتير والفاعليات البيروتية.