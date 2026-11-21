اختتمت جمعية بارك إنوفيشن (Park Innovation) نسخة عام 2026 من "تحدّي YES"، سباق روّاد الأعمال الشباب باحتفال أُقيم في المكتبة الوطنية في بعقلين، كرّمت فيه الطلاب المشاركين والفرق الفائزة.ويأتي التحدّي ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتضمّن البرنامج جلسة حوارية بعنوان "نبني المستقبل" بمشاركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط.