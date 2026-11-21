وزارة الإعلام تحتفل بعيد الاستقلال الـ83 الوزير مرقص: لا استقلال ناجزاً من دون عودة الجنوب والرئيس عون يوصي بإنشاد النشيد الوطني كاملاً خلال الاحتفالات

نظمت وزارة الإعلام للمرة الاولى، احتفالا لمناسبة عيد الاستقلال الثالث والثمانين، في الباحة الخارجية للوزارة، بحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، رئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان د. اليسار نداف جعجع، رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور وائل نبيل عبد السلام، عميدة كلية العلوم الإنسانية الدكتورة صديقة لاشين، رئيسة قسم الإعلام في جامعة بيروت العربية الدكتورة إيمان عليوان، رئيسة جامعة كنام ليبان (ISAE Cnam Liban) البروفسورة سندريلا أبو فياض، رئيسة جامعة الكبار في الجامعة الامريكية في بيروت يولا صوان، ممثلة السفارة الفلسطينية ريما داود ، الدكتور جمال فياض وطاقم الوزارة الإداري والصحافي.







استهل الاحتفال بعرض فني لأطفال أتوا من الجنوب ورفعوا العلم اللبناني، في تحية إلى الجنوب الصامد.







بعد النشيد الوطني، ألقت منظمة الاحتفال مستشارة الوزير الإعلامية ريتا نجيم الرومي كلمة أكدت فيها "أن الجنوب يبقى حاضرا في وجدان اللبنانيين"، مشيرة إلى "أن الإعلام يوجّه صوته وأقلامه وعدساته نحو أهل الجنوب وأرضهم وقراهم التي تنتظر عودة أبنائها، وما تحمله من خيرات وزرع وزيتون وتبغ وقمح والزعتر".







وقالت ":إن ذكرى الاستقلال تحلّ هذا العام وفي القلب غصة، وفي الفكر إرادة وتصميم أقوى من المحن. فالأرض تنتظر عودة كل أبنائها لتحتفل معهم بالحرية والحياة".



وزير الإعلام



وقال الوزير مرقص:" إن هذه الذكرى تحل فيما الاستقلال لا يزال منقوصا ومنغّصا في ظل الاحتلال الإسرائيلي"، معربا عن أمله في أن "يكون الجنوب قد عاد إلى أهله، وأن يكون أهله قد عادوا إليه في الذكرى المقبلة".







وأكد أن "استذكار الاستقلال، رغم الصعاب والآلام والتحديات الكبرى التي تعصف بالبلاد، يشكل واجبا وطنيا"، مشددا على أن هذه "التحديات تزيد اللبنانيين تمسكا بالاستقلال وبضرورة استحضار معانيه كافة".







وأوضح أن "المعنى الأول للاستقلال يتمثل في سيادة الدولة على جميع أراضيها، وتحرير كامل الأراضي في الجنوب، وعودة الأهالي إليها، وإعمار القرى، واستكمال تحرير الأسرى"، معتبرا أن" هذه هي المقومات الحقيقية للاستقلال، وأن ما عداها يجعل الاستقلال منقوصا والفرحة منغّصة". وأعرب عن أمله في أن "تشهد الذكرى المقبلة عودة الأراضي إلى الدولة وعودة الأهالي وأبنائهم إلى قراهم، وأن يحتفل اللبنانيون فعليا باستقلال ناجز وحقيقي لا يكتمل ، بعودة الجنوب".







ولفت الوزير مرقص إلى أن "الاستقلال لا يقتصر على البعد الجغرافي، بل يتجاوز ذلك إلى معانٍ أخرى، من أبرزها استقلال القرار الوطني والتحرر من الصراعات الدولية والإقليمية"، مشددا على "أهمية ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأجيال الصاعدة".







وأضاف:" أن الاستقلال يعني عودة الدولة المركزية القوية والعادلة، القادرة على رعاية جميع مواطنيها، وعدم التمييز بينهم على أي أساس غير وطني، سواء أكان طائفيا أم مناطقيا أم مصلحيا أم زبائنيا".







وأشار إلى أن "للاستقلال أيضا معنى شعبيا ووجدانيا لدى كل فرد"، موضحا أن "الاستقلال الحقيقي يبدأ من الذات، عبر التحرر من الغرائز الطائفية والمصلحية والزبائنية التي قد تعكر صفو القرار الوطني، سواء عند ممارسة الديموقراطية عبر صناديق الاقتراع أو عند التعبير عن الآراء قولا وكتابة وبمختلف الوسائل". واعتبر أن" الحرية في التعبير هي أحد أوجه الاستقلال الحقيقي".







وشدد على أن "الاستقلال ليس أمرا خارجيا منفصلا عن المواطنين، بل مسؤولية مشتركة يصنعها الجميع، وإن كانت المسؤولية الكبرى والأولى تقع على عاتق الدولة، من خلال استعادة الأراضي المحتلة والأسرى، وإعادة الأهالي إلى قراهم، وتأمين الخدمات، وبناء دولة قوية وقادرة وعادلة بين الناس".







وفي المقابل، أكد أن "على المواطنين أداء دورهم أيضا"، داعيا إلى "ألا ينتظر كل فرد الآخر، أيا يكن، بل أن يتحمل مسؤوليته وواجبه". واستشهد بقول نيتشه: "نقّب حيث أنت"، معتبرا أن "كل فرد مطالب بالقيام بدوره، وإن كان الجميع لا يزالون مقصرين أمام الحاجات الكبيرة والمتراكمة للأهل والوطن".







ورأى أن "معنى الاستقلال بالنسبة إلى اللبنانيين هو معنى ذاتي قبل كل شيء، وأن الإيمان بقدرتهم على تفعيله يشكل الطريق إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".







وأكد أن" الحفاظ على الوحدة الوطنية يشكل أحد أبرز معاني الاستقلال"، محذرا من أن "المساس بها لا يقل أهمية وخطورة عن المساس بالدولة وأراضيها وسلامتها". ودعا إلى" التمسك بالوحدة الوطنية والتنوع واحترام الرأي الآخر، وممارسة مختلف أشكال التعبير، عبر الوسائل الإعلامية والإلكترونية والتقليدية، مع احترام كرامة الآخر وحقوقه ومقدساته وخصوصياته وحرمة الموت والشهادة لديه".







وختم الوزيرمرقص بالتشديد على أن" التعبير عن الرأي حق ومطلب، لكنه يجب أن يبقى ضمن حدود احترام الآخر والحفاظ عليه"، مؤكدا أن "للاستقلال وجوها ومعاني متعددة ينبغي إتقان ممارستها والحفاظ عليها والتشبث بها".







واختتم الاحتفال بعرض لوحة دبكة لبنانية قدمتها فرقة "برجا للفنون الشعبية"، تحية إلى الجنوب الصامد.







تلا الاحتفال ندوة في الصالون الثقافي في "اذاعة لبنان" حول "دور الفنون إلى جانب الإعلام في نشر ثقافة الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية"، شارك فيها وزير الإعلام، مديرة وصاحبة الأكاديمية اللبنانية للفنون والآداب (La Demeure des Muses - Académie) ريما صفير، رئيس ومدرب في فرقة برجا الشعبية الدكتور خضر ترو و أدارتها الإعلامية ريتا الرومي، التي أكدت "أهمية دور الفنون في نشر ثقافة الأمان والسلام والوحدة والتضامن"، مشيرة إلى أن "وزارة الإعلام، انطلاقا من شعار "ضد خطاب الكراهية" الذي أطلقه وزير الإعلام، تعمل على تنظيم ندوات تركز على مواجهة خطاب العنف والكراهية وتعزيز ثقافة التلاقي".







وقالت: إن "المناسبة تأتي رغم مشاعر الغصة والألم، بهدف إضفاء أجواء من الفرح"، لافتة إلى أن" فقرة الدبكة التي قدمتها فرقة "برجا" تؤكد أهمية التضامن والوحدة، وتمسك الأجيال الجديدة بالفولكلور والدبكة اللبنانية".







مرقص



بدوره، تحدث الوزير مرقص إلى الأطفال المشاركين موجها لهم رسالة، قال فيها :"إن الاستقلال، إلى جانب التمسّك بالمطالبة باستعادة أراضينا المحتلة كافة، وإعمار قرانا وعودة أهلنا، وهو أمر بالغ الأهمية ويتصدر الأولويات، يتمثل أيضا في ما قدمتموه اليوم، إذ جعلتمونا نعيش هذه الذكرى المجيدة ونستذكرها. وهذا دليل على أن لكل فرد دورا، فالدولة لها دور، والناس لهم دور، والأولاد لهم دور، والأساتذة لهم دور، فجميعنا مسؤولون عن الاستقلال".







أضاف متوجهاً للأولاد :"أن الاستقلال ليس حالة انتظار، بل هو فعل نقوم به"، مشيرا إلى أن أمام كل فرد مجالات كثيرة للتعبير عن الاستقلال الحقيقي وممارسته، بدءا من حفظ النشيد الوطني وترديده وإنشاده بصورة صحيحة كاملة، وصولا إلى عيش معاني كلماته وعدم الاكتفاء بترديدها".







واشار الى انه "كثيرا ما يفاجئنا فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بطلبات بسيطة، لكنها تحمل معاني كبيرة. فهو يطلب دائما، ويصرّ على إنشاد النشيد الوطني كاملا، وليس مقتطفات منه خلال الاحتفالات".







اضاف:"كما أنه يتابع أمورا أخرى، منها الدراما اللبنانية، ويوصي بالاهتمام بها، وبأمور أخرى أيضا. فعلى الرغم من انشغالاته السياسية والاتصالات الدولية والجهود المبذولة، ولا سيما في ما يتعلق باليونيفيل والجنوب، تبقى لديه دائما توصيات من هذا القبيل".







وأوضح أن" الاستقلال يُعاش من خلال التعامل مع الآخر، ومع الوطن، في الطريق والساحة والمدرسة والبيت، معتبرا أن" كل هذه الممارسات تسهم في بناء الوطن وتحقيق الاستقلال".







كذلك شدد الوزير مرقص على" أهمية الإصغاء إلى الآخر واحترامه، حتى وإن لم يكن المرء موافقا على رأيه، وإتاحة المجال أمامه للتعبير وتبادل الحديث معه، من دون إلغائه"، لافتا إلى أن" هذه المبادئ وغيرها تشكل أساسا يمكن الانطلاق منه وقياس الممارسات الوطنية عليه".







وختم شاكرا الأولاد، معربا عن تمنيه استمرار هذا اللقاء الوطني معهم.







ترو







واعتبر الدكتور ترو إن" الدبكة ليست مجرد أداء فني، بل هي تعبير عن الشهامة والمروءة والالتزام واحترام الذات والآخرين والعز والعنفوان والنبل والأخلاق، وهي القيم التي يحرصون على تربيتها في نفوس الأطفال".







وأشار إلى أنهم "أرادوا من خلال العرض العودة ثماني سنوات إلى الوراء، لتذكير الحاضرين بمسيرة الفرقة التي انطلقت قبل 26 عاماً"، مؤكداً أن "رسالتهم تقوم على غرس المبادئ والقيم في نفوس الأطفال، وتعزيز المحبة والتعاون بينهم بعيداً من الغيرة والتنافس السلبي، ومساعدة زملائهم في المدرسة ليصبحوا دبّيكين مثلهم".







وأكد أن "رسالتهم تتمثل في تقديم ما يستطيعون للبنان، والحفاظ على الفلكلور اللبناني في وجه تحديات العولمة"، معتبراً أن "استمرار هذه المسيرة طوال 26 عاماً هو تأكيد لأهمية هذه القضية وقدرتها على إيصال رسالتها".







صفير







ورأت صفير أن "الفنون، ولا سيما الموسيقى، تؤدي دورا أساسيا في ترسيخ ثقافة الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية"، مشيرة إلى أنها "واجهت تعليقات سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي تساءلت عن جدوى الحديث عن الاستقلال"، لكنها شددت على "ضرورة عدم الاستسلام والعمل من أجل الأجيال المقبلة".







وأوضحت أن "تعلم الموسيقى يعلّم المثابرة والانضباط وعدم الاستسلام أمام الصعوبات، من خلال تكرار المحاولة إلى حين تحقيق النجاح، معتبرة أن بناء الوطن يتطلب الروح نفسها".







ولفتت إلى أن "الغناء الجماعي وتعدد الأصوات يعلّمان أهمية التعاون والتكامل، إذ لا يستطيع صوت واحد أداء جميع الأدوار، بل يحتاج كل صوت إلى الأصوات الأخرى لتحقيق الانسجام"، معتبرة أن "هذه التجربة الموسيقية تجسد الحاجة المتبادلة بين أفراد المجتمع، وأهمية تقبل الاختلاف والعمل معا".







كما تخلل الاحتفال أناشيد وطنية أدتها مجموعة من الأطفال من الاكاديمية اللبنانية، ووزعت جمعية "أرز الرب" في بشري أشجار الارز على الحضور.



