وزير الدفاع من جورة البلوط: نريد لبنان سيدًا مستقلًا بكامل أرضه وترابه.. كنعان: للتمسك بمحور المصلحة الوطنية وحصر السلاح

نظمت بلدية جورة البلوط، الاحتفال التقليدي السنوي بالاستقلال، برعاية وحضور وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، النائب ابراهيم كنعان وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية وحشد من الشخصيات والفاعليات البلدية والاختيارية والاجتماعية والروحية وأهالي جورة البلوط.





استهل الاحتفال بصلاة على نية لبنان ورفع العلم اللبناني الكبير عند مستديرة البلدة، قبل ان ينتقل الجميع على وقع موسيقى فوج هنيبعل الموسيقي في فرقة الكشاف السرياني الى المطعم، حيث القيت كلمات بالمناسبة.







وألقى رئيس البلدية المحامي عصام أبو جودة كلمة قال فيها: "الاستقلال ليس مجرد ذكرى نحتفل بها كل سنة، وليس مجرد علم نرفعه ونشيد نردّده، بل هو مسؤولية يومية، تتجسد في حماية الوطن، وصون مؤسساته، واحترام القانون، والعمل من أجل كرامة الإنسان وحقه في العيش بأمان وحرية".







اضاف: "نؤكد دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، ونثمّن الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية في سبيل حماية لبنان واستعادة أرضه وسيادته، كما نحيّي الجيش اللبناني، ضباطاً ورتباء وأفراداً، على دوره الوطني وتضحياته في الدفاع عن لبنان وصون أمنه واستقراره".







وتوجه الى وزير الدفاع بالقول: "معالي الوزير، إن وجودكم معنا، برعاية هذه المناسبة، يشكّل رسالة تقدير واهتمام ببلداتنا ومجتمعاتنا المحلية، كما نثمّن حضور ممثل قائد الجيش، الذي نعتبره تأكيداً على العلاقة المتينة بين المؤسسة العسكرية وأهلها".







ورحب أبو جودة بالنائب كنعان وقال: "سعادة النائب نرحّب بكم في جورة البلوط، ونشكركم على حضوركم ومواكبتكم الدائمة لقضايا البلدة الإنمائية والوطنية. لقد كانت العلاقة معكم دائماً علاقة تعاون وثقة وعمل مشترك، ونقدّر وقوفكم الدائم والمستمر والمثمر إلى جانب بلدتنا وبلديتنا ومتابعتكم لمشاريعها واحتياجاتها".











كنعان



وفي كلمته، استحضر كنعان ما قاله وزير الدفاع بالأمس عن أن "لا شكر على المناسبة في احياء الاستقلال لأنّ المشاركة في ذكرى الاستقلال فخر للجميع، علماً أن الاستقلال لا يزال غير كامل وناجز ما دام شبر من الأرض اللبنانية محتلاً".







وقال إنّ أول ما يخطر بباله في هذه المناسبة هو شهداء الجيش اللبناني، إلى جانب جميع الشهداء الذين سقطوا من أجل لبنان، لافتًا إلى أنّ "الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي أعطت من دون مقابل أو محاصصة أو حسابات سياسية، وحملت العلم والشرعية وكل لبنان، وضحّى أفرادها وضباطها بدمائهم".







وأضاف: "إنّ قضية الشهداء لا تنطفئ ولا تُباع ولا تُشترى، وليست بازارًا"، معتبرًا أنّ "كل من حاول المتاجرة بها أو المزايدة على حسابها احترق ولحقته لعنة التاريخ". وتابع: "نطمئنكم اليوم إلى أنّ الجيش لن يكون حطبة، بل هو الموقدة التي ستحترق فيها كل المشاريع التي تريد إبطال لبنان وسيادته وحريته ووحدته".







ودعا كنعان إلى "الالتفاف حول الاستقلال والسيادة"، مشيرًا إلى أنّ "السيادة، كما قال من قصر بعبدا، ليست تغريدة، بل فعل وممارسة تبدأ بنا نحن"، لافتًا إلى "أنّها لا تعني الانحياز إلى محور ضد آخر، بل التمسك بمحور واحد هو المصلحة الوطنية ولبنان، بمساحته البالغة 10452 كيلومترًا مربعًا، وبانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير كل شبر منها، وحصر السلاح بيد الجيش والشرعية".







وقال: "إنّ المتن الشمالي كان وسيبقى صخرة الشرعية والبقعة الصامدة في مختلف الظروف"، مضيفًا " أنّ الشرعية تخوض اليوم معارك لتحرير القرار والأرض وبناء الدولة، ما يتطلب الالتفاف حول رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يتخذ مواقف جريئة وتتضامن معه حكومته ويصمد جيشه في خياراته".







ودعا الجميع إلى "الالتفاف حول هذا الخيار والمشروع لإنجاحه"، وقال: "من خلال قراءتي للتاريخ والمعاناة السابقة والحالية واستشراف المستقبل، أقول إننا بلد لا يُبتلع، ولدينا جذور لا تُقتلع. هذه الأرض أرض القداسة والأبطال والأحرار والشهداء".







وأعرب عن ثقته بأنّ "لبنان باقٍ ومستقبله زاهر، وأنّ حريته ستعود، وستعلو دولته فوق الدول والدويلات، ويرفرف علمه فوق الأعلام مهما كبرت".







وفي ختام كلمته، توجّه إلى وزير الدفاع بالقول: " بدّك الجيش وقاف حد موازنته، أيّده بلقمة عيشه. أتريد من العسكري أن يحميك؟ قف إلى جانب كرامة العسكري، أيًّا كان الجهاز الذي ينتمي إليه، من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن وسائر الأجهزة الأمنية، التي سيكون لها دور قيادي وريادي وأساسي واستراتيجي في حماية البلد".











ولفت كنعان إلى أنّ "العسكريين يسهرون في الجنوب وعلى كل شبر من الأرض اللبنانية لتأمين الحماية للبنانيين وصون السيادة، ليتمكن المواطنون من الاحتفال والاطمئنان الى عائلاتهم"، داعيًا إلى "عدم نسيانهم، وخصوصًا في هذه المرحلة".







وختم كنعان بصفته رئيسًا للجنة المال والموازنة، بالتأكيد أنّه "تعهّد منذ زمن بالوقوف إلى جانب العسكريين"، معوّلًا على "وطنية زملائه في المجلس النيابي لإقرار وقفة استثنائية هذه السنة مع الجيش والقوى الأمنية". وقال: "لقد حان وقت الجد، وحان وقت الممر الحقيقي للانتقال من كل ما كنا فيه إلى دولة ومؤسسات، وهذه لا تقوم من دون عمودها الفقري".







منسى







واستهل وزير الدفاع كلمته بتوجيه تحية شكر إلى النائب كنعان، تقديرًا لوقوفه إلى جانب العسكريين ومتابعته أوضاعهم المعيشية وقال: "عندي شكر للنائب كنعان. الضباط الموجودون في الخدمة الفعلية والمتقاعدون يعرفون تمامًا أنّه لولا وقوفه إلى جانبنا، لكانت حالتنا تعيسة".







وأضاف: "حين يقف أحد إلى جانبنا في الظروف الصعبة نشكره ونفتخر به. نحن نفتخر بك أستاذ إبراهيم، ونتمنى أن تستمر هذه المسيرة، وأن تبقى واقفًا إلى جانبنا، فنحن مرتاحون بوجودك معنا".







اضاف: "إنّ آمالنا وأعمالنا تتجه اليوم نحو امتحان البقاء الجسيم الذي يجتازه لبنان، وهو اختبار دقيق يفرض علينا مواجهته بالوحدة والتضامن، والالتفاف حول الشرعية والجيش والمؤسسات الدستورية".







وقال: "إنّ السيادة والكرامة لا تنقسمان، والجيش والوطن لا ينفصلان، وعلم لبنان واحد لا يتجزأ ولا يتمزق. نريد تحرير وطننا من الاحتلال الإسرائيلي، ونريد لبنان سيدًا مستقلًا بكامل أرضه وترابه. لكننا نريد أيضًا تحرير الإرادات من الوصاية والمحاور، والتعلّق بحبال الخارج، والتبعية لمشاريع وأهداف لا تخدم لبنان، بل تؤذيه عبر استخدام بعض أبنائه لغايات إقليمية ودولية".







وتابع: "تحرير الأرض يوازي تحرير الإرادة. فلنلتف جميعًا حول الشرعية وجيش الشرعية، بقيادة رئيس البلاد العماد جوزاف عون، المؤتمن على الجمهورية والوطن والسيادة والدستور. ولنقف جميعًا إلى جانب جيشنا العزيز والشجاع، ليبقى لبنان."